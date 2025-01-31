陳慧嫻孖阿Sa關智斌唱爆《跳舞街》　向觀眾拜年

歌手陳慧嫻40周年演唱會昨晚（30日）大年初二再啟市，亦是演唱會的尾場，她請來蔡卓妍（阿Sa）、關智斌（Kenny）任嘉賓，3人唱爆《跳舞街》外，阿Sa與Kenny更大唱應節歌《你最紅》，觀眾跟着他們又跳又唱，並向他們大派利是，令紅館充滿歡樂過年氣氛。

演唱會上慧嫻向觀眾拜年：「今日大年初二！恭喜發財！恭喜發財！祝大家新一年成年大吉！身體健康！心想事成內生意興隆！信心順遂！ 每日都笑口想開！ 好唔好！夠唔夠呀？我覺得未夠！我要大家中六合彩！哈哈！」令全場觀眾開心到飛起。

唱到《跳舞街》嘉賓阿Sa及Kenny出場，3人互相擁抱後，阿SA笑言：「我見你話你演唱會上想有啲小鮮肉，咁我特登帶住呢一件嚟，鮮唔鮮就唔知啦，但係都幾好肉地嘅！」慧嫻笑言：「 OK嘅 ，我有你張靚相，仲有個應援扇呀。」原來Kenny把自己的肌肉照印在扇上送給慧嫻，相當搞笑，阿Sa說：「你可以擺喺床頭呀，辟邪呀。」引得慧嫻及觀眾大笑。

阿Sa與Kenny繼而兩人向觀眾拜年，阿Sa說：「今日咁開心，大年初二！ 我祝大家Sa Sa滾，齊齊有錢搵！」Kenny則說：「斌斌紛紛，吸好多金！我哋今日就帶咗一首好應節嘅歌嚟送畀大家！聽完呢隻歌之後包你哋全年都行好運！」繼而觀眾獻上《你最紅》賀年歌，令氣氛歡樂萬分。

來到尾場，慧嫻大贈送加送三首歌《玻璃窗的愛》、《與淚抱擁》、《love me once again 》，並接下來她將會休息，終於可以與家人食飯共慶新春，3月則會到澳門開始巡迴演出。