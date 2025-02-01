任達華度埋橋為港吸旅客　開戲宣揚舞師藝術

影帝任達華演而優則導，趁蛇年開始他再立下宏願，望盡快開拍一部新片宣揚傳統舞獅藝術。他更偕同兩位同門師妹周家怡及劉若寶齊齊舞獅迎新歲，兩位靚女恃機向任達華「搲撈兼學嘢」，初步成功獲開綠燈。

從影50年的任達華近年不時染指幕後工作，先後執導過電影《迷離夜：贓物》，又曾擔任內地片《零號追殺》監製，一向對舞獅「情有獨鍾」的他，正考慮將這種傳統藝術嘗試寫成故事兼搬上大銀幕。據悉，年前徐克導演《黃飛鴻》系列電影加入舞獅元素，場面壯觀令他留有深刻印象，近年內地動畫片《雄獅少年》嬴盡口碑之餘，更錄得2.49億人民幣（約2.68億港元）票房佳績，令他對這個開拍這題材電影倍添信心，認為只要拍攝手法將傳統及現代適當結合，絕對可吸引觀眾眼球。

談到與舞獅的緣分，任達華坦言自小便喜歡這種國粹，以往拍戲也試過「斑門弄斧」：「嗰時仲好年輕，根本乜都唔識，到依家呢個狀態應該會好好多啦。我覺得呢種藝術應該廣傳，如果香港設立舞獅館，等多啲旅客同年輕一代去打咭，傳承文化就好啦。」外表斯文的周家怡，原來亦十分喜歡舞獅：「由細到大都鍾意睇，尤其今日嚟到現場，見到個好有歷史嘅獅頭放咗喺度，覺得佢好有靈性。」她與劉若寶聞得任達華的開戲計劃，即主動要求參演，尤其劉若寶更落力自薦：「我練開泰拳，下盤好穩好有氣力，記得用我呀，希望可以跟你學嘢。」

至於「最難忘的新歲」，劉若寶自爆曾是頑皮小孩「玩出禍」：「大約小學4年班同屋企人返內地過節，玩炮仗唔小心將點著嘅炮仗誤拋咗落自己背脊，搞到周身損晒，嚇壞自己同屋企人，好彩依家冇留疤痕咋。」周家怡則自爆自己很重視大年初一斟茶向長輩問安，至今依然會照做，十分孝順。而任達華近年喜歡出埠避年：「平時拍戲好忙，新年想靜靜哋休息，同埋陪吓屋企人，太太同囡囡想飛去邊就由佢哋決定，我跟住行咪得囉，哈哈﹗」

醒獅及場地提供：姜氏金龍醒獅團