藝人陳凱琳去年開始堅持每月行山,做運動之飾更可以爭取me time,行山更感染小朋友一齊參與。她在社交網分享說:「唔知大家仲記唔記得我嚿年畀咗個挑戰自己,就係要每個月行一次山,結果終於畀我完成12個月嘅任務,但係勢估唔到...我中伏了!I love it now!所以我決定繼續,而我尋日好倉卒同小朋友講媽咪聽朝要去行山,暫時要停一停新年湊仔任務,佢哋竟然同我講:我又要去!但係我安排咗去嗰條徑真係唔算容易...絕對唔係之前去過嘅親子trail,朝早問咗佢哋四次都依然話要去,我直頭同佢哋講喺屋企可以喪睇電視都唔睇...Ok then: you asked for it...LETS GO!」

凱琳續指帶兩個仔行了兩個多小時,兩個仔竟然完全沒有扭計:「雖然有少少甩咳,但係總算行得好好,每一次經過路人,佢哋都讚仔仔好叻,咁都行到!okAAAAY MOMMA IS PROUD LAAAA。」