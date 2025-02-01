麥玲玲師傅話你知　蛇年生肖運程　虎、兔、龍

踏入2025年立春之日，便是乙巳蛇年之伊始。今年雖有水木相生之象，但立春八字未見財星透出，加上「巳年」的特性及流年二黑病星飛臨中宮，整體上不算有所進步，反而憂患處處，香港人必須居安思危，自求多福，方為上策。由《東方日報》製作的《蛇年運程2025》特別請來著名玄學家麥玲玲師傅，分析今年的社會大勢及12生肖運程，為大家指點迷津，助你蛇年事事順利！

【虎】受害太歲及刑太歲夾擊，無論財運、事業及人際關係均存在暗湧，要提防突如其來的變數。「害」即遭人陷害，新一年要注意人際關係，做事要親力親為，不宜過分倚重他人力量，以免有所閃失。「刑」會對健康造成衝擊，腰、膝、腳踝等部位容易受傷，不宜進行勞損性高的運動。此刑剋亦較為影響情緒，需要鍛煉情商，時刻保持正能量，若有人生大事沖喜，可略為緩和犯太歲的負面力量。吉星方面，有「天德」、「福星」及「八座」帶來助力，凡事將可逢凶化吉，亦容易獲得幸運之財。凶星方面，有「捲舌」、「絞煞」及「六害」入主，做事難免要來回拉鋸，始能成功，亦要提防是非口舌及遭小人陷害。

【兔】擺脫了害太歲的負面影響，運勢將會轉趨穩定，人際關係較為融洽，但蛇年只有「祿勳」一顆吉星進駐，其對打工一族較為有利，尤其於政府部門或大機構任職者，新一年可望升職加薪，但對從商者的助力有限。另外，從對宮肖雞借來的吉星「將星」及「三台」，雖然力量只有約三成，但對事業仍有一定幫助，整體發展有望拾級而上。凶星方面，受「天狗」、「吊客」及「災煞」影響，代表外遊出差的過程易有小意外及小驚嚇，需要注意人身安全，出發前要留意目的地之天氣變化或航班延誤，到埗後小心看管行李及個人財物，慎防意外遺失或被盜，亦要避免進行攀山、滑雪等高危的戶外活動，以免樂極生悲。

【龍】告別動盪的本命年，屬平穩向前的年份，各方面的運勢皆有進步，加上有「天喜」桃花星駕臨，代表有喜事臨門，若龍年曾沖喜者，蛇年可望延續氣運，已婚者更容易有添丁機會。至於從對宮肖狗借來的吉星「月德」、「唐符」及「紅鸞」，均能給肖龍者帶來一定幫助，其中「月德」代表貴人扶持、「唐符」對事業發展有利、「紅鸞」則可進一步催旺結婚、添丁等喜事帶來的力量。凶星方面，「病符」代表身體易出現小毛病；「陌越」代表陌生環境帶來的壓力，若龍年曾轉職、蛇年仍處於磨合階段者，易因焦慮而影響睡眠質素；「寡宿」則有孤枕獨眠之意，已婚女性有機會因伴侶未能經常陪伴在側，倍感孤單。