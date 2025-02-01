變性女星Karla爭《奧斯卡》影后違規隨時被取消提名　素兒不滿拍檔失言

西班牙女星Karla Sofía Gascón 憑新作《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez）提名今屆《奧斯卡金像獎》最佳女主角，成為《奧斯卡》史上首位跨性別人士爭奪演員獎。她日前受訪時卻公開批評同獲影后提名的巴西女星Fernanda Torres，指對方的團隊抹黑她及《艾》。

事件曝光後，Karla雖然已澄清她的言論不是針對Fernanda，但有網民指她因為違反《奧斯卡》其中一項條例「提名人士禁止對另一提名人士作負面評論」而被取消提名資格。暫時《奧斯卡》方面未有回應事件。若然最終Karla被《奧斯卡》DQ，將會是史上首個被DQ的《奧斯卡》提名演員。

除了批評對手的工作人員之外，她又被挖出社交網黑歷史，被指過往多次發表涉嫌種族與宗教歧視言論。言論曝光後Karla《艾》的女拍檔素兒莎丹娜（Zoe Saldaña）昨日出席影片於英國的放映會時有作回應，她表示對Karla的言論感傷心，素兒說：「我仍在處理過去幾天發生的一切，我很難過。這讓我真的很難過，因為我不支持（那些言論），而且我對針對任何群體作出的任何負面言論都不會容忍。」另方面，Karla就過往的言論於社交網公開道歉後昨日早上已將其社交網帳號刪除，實行「斬腳趾避沙蟲」。