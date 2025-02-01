譚杏藍認戀愛腦多次情傷　下月閃嫁圈外男友

生肖屬蛇，本命年36歲的歌手譚杏藍(小花)接受電台訪問，最近推出的新歌《煙草》，亦記錄了她兩年多前處於人生低谷的感受。談過往和拍拖10年的樂隊ToNick主音趙善恆（恆仔）分手，她說情傷未有對愛情失去信心，小花笑說：「周街咁多男人，每個都唔同性格，我點解要失望同放棄？好似啲人咁講『新is better』，人要想前望架嘛。」

小花兩年前和恆仔分手後便覓得真愛，去年8月便接受拍拖約一年的圈外男友Ronald於日本浪漫求婚，今年3月將會榮升蛇年新娘，她直言待嫁心情輕鬆：「會3月4月搞兩場，因為太多朋友同屋企人嚟，本來以為會有壓力，但可能搞得活動多，自己又鍾意搞活動，覺得好開心，當搞 event！」透露兩日婚禮會是一日戶外西式、一日戶內傳統中式，貼合有不同需要的親友：「鍾意食嘢、有小朋友嘅會安排係室內個場！」

小花面對外界以「閃婚」形容二人，小花爽快表示：「閃婚有咩問題？啱咪得囉！」她認為只要遇到對的人，雙方有共同目標，結婚是可以很快發生的。而小花亦自揭，原來Ronald早於交往第一天已經表明自己是以結婚為前提交往，她亦有共同目標，所以一拍即合很快己發展至同居階段。

過往的感情，小花從不介意主動先向男方示愛，原來對未婚夫亦不例外，披露與Ronald因疫情與大班好友一起行山認識，最初二人各心有所屬，她對Ronald亦沒有特別印象，及至二人差不多同時變回單身，她才對Ronald漸漸萌生出好感：「之前一大班人咁見，真正交流係去到2023年初，兩個都回歸單身，成日一班人飲嘢同打保齡。係我約佢先嘅，因為我對佢有好感先同埋覺得佢完全係我想要嘅人。因為佢好乖仔，而我嘅性格亦唔鍾意收收埋埋。」及後一次相約吃飯，小花主動示愛便慢慢開始約會。她大讚Ronald是唯一一個令自己家人迅速信任的男人：「佢(Ronald）好自然就吸引我媽咪！本身我家教比較嚴，阿媽11點就會催我返屋企，點知拍拖期間有一次我媽知道我響Ronald屋企，佢直接打畀Ronald，仲話『叫阿女唔使返！』我係好震驚！」

小花指自己36歲情史不算豐富，連未婚夫也是拍過6次拖，她指過往感情會傾盡所有為對方付出，但遇上Ronald，終於感覺到雙方也付出的不同：「係！我幾戀愛腦，我好鍾意付出，愛對方就想對方好；但人大咗，就覺得要改變，依家同未婚夫嘅關係感覺好平等好舒服，亦覺得關係舒服最重要同最難得，既然咁難得就一定要一齊。」談蛇年婚後生育大計，小花坦言本來並沒生子意向，但因有風水師她今年很大機會懷孕，令她有所改觀：「聽完佢講，我會諗下邊間房做BB房，屋企人冇畀壓力，不過Ronald係比較傳統想生兒育女嘅人，就隨緣啦。」