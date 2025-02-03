大S敢愛敢恨兩段婚姻兩度流產　曾因心臟病發緊急送院

台灣女星大S（徐熙媛）於日本因流感併發肺炎猝逝，享年48歲，消息震撼全亞洲。大S 17歲出道，憑歌曲《十分鐘的戀愛》一炮而紅，其後跟胞妹小S徐熙娣組成女團S.O.S進軍樂壇，再轉戰電視圈主持綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》和《娛樂百分百》大受歡迎。

2001年，大S同F4合演偶像劇《流星花園》，憑「杉菜」一角紅遍東南亞，並獲提名金鐘獎最佳女主角；2004年同周渝民（仔仔）合演《戰神》。大S爆紅後亦拍攝數部香港電影，包括《保持通話》、《車手》等。

大S敢愛敢恨嘅人生亦令人婉惜，大S早年曾與台灣型男藍正龍、周渝民、陳建州等人交往，2010年11月與內地富二代汪小菲閃婚，兩人曾自爆僅見面5次即閃電結婚，育有一子一女，當時汪小菲於台北投資3.5億新台幣（約8,400萬港元）、並以大S之名命名為「S Hotel」。二人於2021年11月離婚，並爆出汪小菲多次婚內出軌，大S隱忍多年，離婚後仍有官司尚未解決，時常被汪小菲母子搬上枱面炒作，「S Hotel」亦於去年3月關門大吉。

喺佢同前夫汪小菲嘅十年婚姻中，大S表示自己曾發生過兩次流產，分別於2011年與汪小菲嘅三亞婚禮前4日及2018年同汪小菲一同拍攝《幸福三重奏》前一周。而有心臟二尖瓣脫垂問題嘅佢，2017年曾因心臟病發暈倒，幸當時老公汪小菲將佢緊急送院，救回一命。其後，大S出席活動表示：「當時在家一陣暈眩就完全失去意識，醒來後已在醫院！」

大S於2021年同汪小菲離婚後，隔年與前男友、韓團始祖「酷龍」成員具俊曄重新聯絡，二人舊情復燃隨即閃婚，於2022年2月8日在韓國登記結婚，3月28日在台灣登記結婚，相隔20年嘅美麗愛情修成正果，羨煞旁人。據身邊親友透露：「大S最愛具俊曄在她耳邊輕聲用氣音說話」兩人婚後十分甜蜜，具俊曄除工作外，其餘時間都喺台北定居愛相隨，又努力學普通話，而大S亦為愛苦學韓語。

未料幸福短暫，二婚先2年多，本身再過5日就將迎嚟結婚3周年，惜兩人已天人永隔。大S遺憾先一步離世，網友相當擔心具俊曄當今身心狀態，希望佢可以節哀。