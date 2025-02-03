大S臨終前舉家圍繞身旁　導遊還原其日本離世時間線

台灣女星大S（徐熙媛）尋日（2日）因流感併發肺炎猝逝日本，令人婉惜。據知大S一行人於大年初一（1月29日）抵達日本，當日大S已有些許感冒症狀，終大S昨日就醫東京醫院不幸過世，大S於醫院臨終時，獲家人守在身邊，哭聲此起彼落，現場籠罩濃濃哀傷。

大S彌留時，老公具俊曄、一對子女、S媽、小S（徐熙娣）、許雅鈞、小S二女兒Lily、小女兒許老三伴其度過最後時刻，眾人喊到無法言語，完全冇諗到去醫院就咁樣離開。大S遺體於今日（3日）大年初六於日本火化，家屬唔會立即將骨灰帶返台灣。

大S遊日因得了流感併發肺炎於昨日（2日）離世，享年48歲，招呼大S的導遊還原大S病發時間線，導遊稱在上月29日接到大S一家時，對方已經有咳嗽和哮喘的症狀（這個時候初步判斷已經染上流感)，29日抵達日本箱根，開始溫泉旅程。

而30日和31日，大S繼續不舒服，31日晚就被救護車接走，這個時間大S病情已經很嚴重。本月1日，導遊帶着大S一家到東京都，就去了一家小醫院，但醫院無法確診病情，隨後再到一家大醫院，被診斷為甲型流感，開了藥後，就帶大S回到城中。

然而，大S並沒有立即去再去醫院接受進一步治療，在當夜時分，大S病情急轉直下，導遊趕緊叫了救護車送院，不幸的是大S在後半夜去世，時間是昨日（2日）早上7點。