衛詩雅《破·地獄》帶挈紅到去荷蘭　行超市被當地人認出

藝人林峯、衛詩雅和林家棟等人今晚（6日）現身攝影學會晚宴。其中獲大會頒發「攝影師眼中最具魅力男演員」獎的林峯笑言開心，認為可能是因為自己平時拍戲NG不多，可以讓大家早收工，所以才得獎。提到他主演的電影《九龍城寨之圍城》於日本錄得破億日圓的票房，對此他表示見到香港電影可以在其他地方有好票房，感到開心，希望香港電影可以愈來愈好，電影亦於台灣、俄羅斯、韓國、美加以及德國等地上映，亦由於電影在日本相當賣座，連當地餐廳都相繼推出電影中的叉燒飯，林峯聞言後呼籲大家若想食正宗叉燒飯就要來香港。

而林家棟則稱最近正為電影《無法饒恕》進行埋尾工作，笑言晚上11點打後都不會找到他。他又指由於電影拍攝辛苦，需要通宵以及在寒冷地方拍攝，所以好多工作人員都病到，不過自己就一直都有Keep，所以冇事，預告電影會有動作場面。之後林家棟就會着手繼續完成新劇本，稱今次劇本是喜劇，打算會邀請一些前輩演出。

至於剛從荷蘭回來的衛詩雅表示由於《破·地獄》入選了鹿特丹電影節，所以要親自飛到當地，笑言今次是自己婚前最後一次出Trip。她還分享自己有一日在當地行超市，居然被當地人認出，還大讚《破》是一部美麗的電影，笑言想不到電影居然可以傳到這麼遠的地方並獲得認同，覺得這是婚前最好的禮物。另外她今晚亦獲頒發「攝影師眼中最具魅力女演員」獎，她感開心表示已入行約16年，有時不是演主角角色，但都會被攝影師溫馨提點，給她提示，又謂林峯自帶魅力，所以跟他一起攞獎特別開心。臨近婚禮，衛詩雅表示終於有緊張的感覺，稱現在每一晚都都會從睡夢中驚醒，想着婚禮的細節，覺得好像有好多事都未準備好，而未婚夫亦同樣緊張，所以她會安慰未婚夫說：「唔緊要，嗰日只係10個鐘，好似陣痛咁樣，轉頭就搞掂晒。」問到林峯和她未婚夫誰更有魅力？她即說：「緊係我未婚夫啦。」