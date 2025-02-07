AK被批賤賤地夠衰格　「女友」蔡曉童：會做我應該做嘅嘢

男團MIRROR成員江熚生(AK)、楊偉倫(阿卵)與蔡曉童(童童)為舞台劇《SUCK樂園》接受節目訪問，舞台劇導演陳小東講到AK：「佢有種少少嘅賤賤地喺個底。我第一次見佢陣時，畀我哋上一次演出嘅片段佢睇，有一啲唔係全部觀眾識笑嘅位，佢會明，會笑。咁我就知，佢衰格㗎喎，佢唔係咁乖㗎喎，啱用㗎喎。」

AK在劇中和童童飾演情侶，他指壓力並不是來自和童童做情侶，是怕做不好情侶這個關係，因為兩人第一次合作兼要做情侶，還要在狹窄的空間中演出，希望可以順利做好。童童被問到可擔心AK 粉絲壓力，她說：「大家會擔心嘅話，其實都係驚我係一個唔好嘅人，但我可以講，放心，我係一個好好嘅人，所以放心將AK交畀我照顧。如果呢個舞台劇途中，AK有啲咩頭暈身㷫，大家唔需要驚，我好乖，我會幫你哋睇住AK。做我應該做嘅嘢，就係佢嘅保安。」

阿卵以過來人身份指出第一次做舞台劇可能會害怕觀眾的反應，向AK大派定心丸K：「就算出錯都唔使驚，因為觀眾其實好好嘅，佢哋唔係洪水猛獸嚟嘅，佢哋就算知道你錯咗都好，只要你哋投入番落去嘅話，觀眾係會諒解嘅。因為以我嘅經驗就係，觀眾係唔會即刻就『攪錯呀！』咁就起身走，唔會嘅！」

阿卵還即時問現場觀眾：「如果佢演出嘅時候，你感覺到佢應該有啲嘢做錯或者甩咗嘅話，你哋會唔會嬲吖？」大家即時異口同聲回答：「唔會。」