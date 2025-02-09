馬拉松︱梁釗峰成藝人之冠　林子善撐鄭嘉穎錫兄弟認有誤會

藝人梁釗峰指以48分鐘22秒完成10公里馬拉松賽事，是第一個於終點站亮相的藝人笑言今次是個人最佳成績，幾年冇破自己紀錄，認為途中暢順，冇想像中咁凍，不過見到好多人跑得好快，笑言最想與周潤發一組，問到是否下年陪他跑半馬？釗峰笑言：「可能佢跑10K呢，蠱惑的發哥蠱惑的槍。」又稱昨晚睡不到，心情好興奮，像秋季大旅行一樣，跑完會去吃早餐。

藝人林子善根據大會時間以1小時14分鐘完成10公里馬拉松賽事，他表示滿意自己成績，因為自己對於速度快慢並不在意，亦都不喜歡給自己太大壓力：「我平時都跑開差唔多呢個時間，最重要係完成，同埋我都好享受跑步呢個過程，唔係好睇時間。」提到「鐵馬家族」成員黃嘉樂參加半馬，他就笑言：「佢就勁啦，佢仲想撩我跑，但係我驚上到去落唔返嚟，我唔係呢個Level。」笑言自己主攻健身。

提到最近「鐵馬家族」舉辦團拜，「大哥」鄭嘉穎再度缺席，令不和傳言再度升級，對此林子善表示其實每一年都會向鄭嘉穎拜年和問候，亦明白有小朋友，在時間分配上會比較緊湊：「我真係有同佢傾過偈，大哥佢唔係唔想出嚟，但佢真係一個湊仔公，佢話如果想見佢，可以隨時佢去屋企，佢隨時歡迎，有好多嘢都誤會咗，但大哥佢唔鍾意解釋，所以有陣時我睇到啲新聞，都會有啲唔開心。」強調鄭嘉穎真的很愛錫他們一班兄弟，大家關係沒有變過，自己亦都好多次想出來澄清，但鄭嘉穎都表示不需要，認為時間會沖淡一切，隨緣就可以，又稱鄭嘉穎在未有小朋友的時候，已經好恨有，再加上自己現在亦是一位爸爸，所以特別明白嘉穎現在的處境，希望「不和」事件不要再發酵，又讚鄭嘉穎的抗壓能力好強勁。問到下年會否考慮到鄭嘉穎家中拜年？林子善說：「想㗎，同埋其實二哥馬國明最近忙緊電影宣傳，所以當日拜年嘅時候其實我哋都係前後腳去，大家都好遲先到，同埋尤其新年大家都會周圍拜年，所以最緊要互相遷就，因為大家真係好忙。」