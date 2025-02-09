【營事檔案】猴頭菇素扒伴焗薯

現時素食除了一般以豆腐等取代肉類以外，更會有不同的食材，如麵筋、豆乾、菇菌類食物去仿造出不同的肉食菜式，而今次的食譜就是採用了猴頭菇來模仿牛扒，配上焗薯，享受一個西式的素食。

猴頭菇含豐富植物性蛋白質

猴頭菇因表面有絨毛，像猿或猴的頭部而命名，常見的料理像是紅燒猴頭菇、猴頭菇雞湯等。猴頭菇是相對高營養價值的菇類，富含高植物性蛋白質、低脂肪的菇菌類食物，而口感更像是吃肉一樣，因此都是常見素食餐廳所用到的食材。每100克猴頭菇含有26.3克蛋白質，是冬菇及雞蛋的2倍，因此可為素食人士提供足夠的蛋白質，有助肌肉修復及成長。

薯仔高鉀高碳水

薯仔是碳水化合物、鉀質及纖維的良好來源，不同煮食方法都會對吸收營養有不同的影響。蒸煮薯仔可以保留大部分的營養素，特別是水溶性營養如維生素C和鉀。烤焗薯仔可以增加風味，但應注意控制額外油脂的使用。油炸薯仔更會增加脂肪和熱量攝入的機會，並可能導致某些營養素的流失。

猴頭菇素扒伴焗薯

材料：

猴頭菇素扒 1包

火箭菜 適量

薯仔 1個

調味料：

鹽 適量

黑胡椒 適量

做法：

1) 薯仔用錫紙包起，焗爐180度焗20至30分鐘，直至可用竹籤刺入為主

2) 取出薯仔，打開錫紙後在薯仔中間切一刀，撒入調味料

3) 燒熱鑊加少許油，加入猴頭菇素扒，煎至表面金黃色備用

4) 在碟上放上焗薯、火箭菜及猴頭菇素扒，完成

張穎心 (Stephanie) – 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長尋找香港十八區美味又健康的餐廳，設計能配合香港都市人忙碌生活的健康餐單。