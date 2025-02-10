周潤發爆冇人請佢拍港產片　點名梁舜燕孫兒阮浩棕上位

影帝周潤發、王寶強、劉昊然及兩位導演陳思誠與戴墨晚上（10日）到戲院為主演電影《唐探1900》首映場進行謝票，林建岳、黃百鳴、朱晨麗和媽媽則以嘉賓身份到場。陳思誠台上表示知道內地電影在港票房一般，所以今次加入發哥，希望帶挈電影在港有好成績。

王寶強則表示最大挑戰就是開場時跟劉昊然相遇的一幕，劉昊然即笑指該場戲最難是忍笑，自己身上只穿上一件短褲，跟寶強抱住搵地沙，只差點點就會親到嘴，拍攝前更需要不吃不喝，以免拍攝時嘔吐。發哥就表示因為劇本好而感動到他參與，又憶起1994年到美國發展時，胡金銓導演曾邀他拍《華工血淚史》，但時候不了了之，而對方之後亦去世：「估唔到30年後陳思誠導演邀請我，咁穚題材差唔多，好似圓咗我同胡導演嘅夢。」他指角色要説大量英語對白，對演員是很大挑戰：「我喺美國拍幾部西片夾埋都冇咁多英文，哈哈！」他之後又教寶強及昊然以廣東話跟大家拜年，笑指寶強夾雜了河北口音很可愛。

發哥受訪時大讚兩位拍檔很勤力，由年初一到現在到處宣傳謝票，明天便要回內地，直言香港站的謝就交給他：「謝足19區，謝到我謝為止。」提到《唐》片會開續集，發哥表示若收到邀請會考慮，但暫時未有人邀請，寶強與昊然則表示希望可跟發哥再拍檔，笑指一起演唐探查案也沒問題。寶強透露跟發哥合作令他愛上跑步，發哥即場邀他下年來港一起參加10公里馬拉松賽事，昊然也表示上年10月生日時也挑戰了跑10公里作慶生活動。

問到發哥何時回歸拍港產片？他表示未有人邀請，若劇本合適定必會考慮，亦不抗拒外語對白，但笑指印度語應付不來。問他有否留意圈中新一代有潛質？他大讚「上等人」梁舜燕孫兒阮浩棕表現不俗，亦叫大家多支持獲進步獎的男女演員，但他亦坦言現時電影業環境嚴峻，能拍電影的機會不多：「以前香港每年拍300幾套，依家每年得20幾部。」又指以往有東南亞市場賣埠，但現在很多地方也有自家製作，不用再買港產片，又指雖然有老闆願意投資如《毒舌大狀》及《破·地獄》等冷門題材，但要拍大製作則很難找投資者，希望政府能加大力度支持，並表示若劇本合心意，自己的片籌絕對「有得傾」。