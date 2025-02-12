王嘉爾新歌自爆黑暗內心世界　想重拾破億全球播放量

男神王嘉爾（Jackson）3年前推首張個人專輯《MAGIC MAN》創下在國際音樂流行排行榜上列第15，專輯銷量排名第3，全球播放量超過1.23億次的成績，而近日再推出2025年首支單曲《High Alone》，官方MV將同步面世，而今次《MAGIC MAN》角色再次出現，望歌迷從歌詞和MV中領略他內心情感、個人成長與音樂之旅。

新專輯歷經一年多打造，是他職業生涯中首次遠離演藝圈，訴說出道以來在圈中的成長故事，當中包括人生、工作和情緒的種種經歷，望將最真實的一面呈現。碟中共分為四個章節，每個章節都帶出他在不同時期，由不被認同而狂操不安，到失去自我的深沉反思，繼而從頭自我定位而出發，要擺脫外界在他身上附加的標籤，最終要透過超乎想像的努力才找到內心的平靜。

在回想《MAGIC MAN》的起源時，他分享說：「創造《MAGIC MAN》是為了面對我的痛苦，它就像一個面具，代表了我最黑暗的情緒和內心世界。我曾告訴全世界，每個人都要找到專屬自己的魔法。在離開舞台時間裏，我不斷問自己，卻發現自己從未真正誠實面對這個問題，所經歷的只有人性的利益和殘酷的現實。那時，我的精神和身體上都處於一個非常黑暗的狀態，甚至以為自己再也無法恢復。我曾經逃避、面對、被摧毁、自我沉淪、再重新振作，並嘗試接受。」