鄧麗欣踢爆任達華請教學唱歌：佢唔做歌手係大家損失！

影帝任達華在新戲《紅豆》中跟飾演太太的龔慈恩育有一對子女，於九龍城經營中式糖水店，為人性格古板、思想傳統，是典型的潮洲男人。過往曾分別為電影《歲月神偷》及《燈火闌珊》等，學習過皮鞋和霓虹燈製作的他，今次為了演活角色，親身到糖水店跟師傅學習炒豆炮製紅豆沙，他笑指到現在才知道，要煮出一碗靚紅豆沙，所花的時間和心機絕不少：「一入廚房已經熱到出汗！」雖然炒豆過程辛苦，但開心能再多學一門手藝，問他事後可有煮紅豆沙給太太琦琦品嘗？他即耍手擰頭，笑指手工菜雖然好吃，但還是到店舖購買比較划算。而跟他首次合作演父女的鄧麗欣，亦有一起跟師傅學炒豆，更笑言炒到懷疑人生。

戲中因母親突然中風，毅然辭職回店幫忙的鄧麗欣，跟父親因經營方式發生不少衝突，她坦言這些父女矛盾其實在很多家庭也時有發生：「爸爸重男輕女，自己成日畀人鬧，做乜都錯，反而細佬（魏浚笙）就做乜都啱。」她坦言今次也令她反思自己跟家人的關係：「以前唔識表達，而且愈親近就愈難開口講，我媽咪都好口硬，不過我依家長大咗，多咗同屋企人表達自己、多咗關心佢哋。」她寄語大家要珍惜家人，不要到失去時才驚覺後悔。

談到2人首次合作，任達華大讚鄧麗欣有演技兼非常聰明：「佢對演戲好有要求，樣樣都要做到最好。」他笑指演兒子的魏浚笙也很聰明，但同時也是一個問題少年：「無論是公事、私事、屋企事乜嘢都問，好嘈，哈哈！」不過亦讚他每事問證明肯學習，又指彼此傾得很開心。問他若女兒將來選這類「問題少年」當男友怎麼辦？他笑言未想過，但女兒也會有自己的要求。鄧麗欣則笑指拍攝時被任達華的氣場震懾：「但因為係演佢個女，無論如何都要頂住。」她指華哥很好學，不時向她請教唱歌技巧，笑言對方不當歌手是大家的損失。

場地：Pacific Coffee@勝利道