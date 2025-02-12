《阿諾拉》連奪兩大工會獎　《奧斯卡》「勝算」飊升

距離《第97屆奧斯卡金像獎》舉行日子唔夠1個月，於今屆《奧斯卡》獲6獎提名的《阿諾拉》（Anora）原本奪標呼聲不太高，但近日卻突然「彈出」於《Critics' Choice頒獎禮》、《導演工會獎》與《監製工會獎》連奪大獎。令影片於《奧斯卡》的「勝算」暴升。

《阿》早前於《Critics' Choice頒獎禮》奪最佳電影，而該片的導演Sean Baker日前亦於《導演工會獎》捧走最佳導演，《阿》於同日舉行的《監製工會獎》同獲最佳電影監製。由於《導演工會獎》與《監製工會獎》向來被視為《奧斯卡》奪最佳電影與導演的指標，近11年來只有2020年那屆《導演工會獎》最佳導演得主森曼達斯（Sam Mendes）於《奧斯卡》被韓國導演奉俊昊擊敗。而過去15年中《奧斯卡》最佳電影的得主，有12部都於《監製工會獎》率先獲獎包括上屆的《奧本海默》（Oppenheimer），因此，《阿諾拉》被視為今屆《奧斯卡》兩項大獎的頂頭大熱門！

除了《阿諾拉》之外，由《金球獎》開始連環奪獎的美國女星狄美摩亞（Demi Moore）亦被外界一致看好憑電影《完美物質》（The Substance）於月底舉行的《演員工會獎》與《奧斯卡》順利捧走影后寶座。

另方面，《奧斯卡》公布新一輪頒獎嘉賓名單，其中包括前金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）、彭妮露告絲（Penélope Cruz）、《魔法壞女巫》（Wicked）澳洲華裔男星楊伯文 （Bowen Yang）、艾莉芬寧（Elle Fanning）、胡比高拔（Whoopi Goldberg）以及史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）等，她們將聯同上屆影帝影后以及男女配角得主一同上台頒獎。名嘴Conan O’Brien 將擔任主持一職。