南韓大熱「248減肥法」　大餐後快速補救

過年久違地開懷大吃後，腰間、大腿內側和臉上的贅肉又多了幾層。倘若大吃大喝後，容易有負罪感，或者是特別害怕變胖的女生，一定要試試由南韓健身教練提出的「248減肥急救法」！

「2」是指2公升的水

暴食後，首先要喝足量的水，建議一天喝2公升左右，不但有助提升身體代謝，餐前適度喝水也能增加飽腹感，減少進食量。尤其聚餐的菜式鈉含量也較高，容易吃得太鹹，攝取足量的水也能幫助身體殘留的鈉得以加速排出。另外，還建議第一杯水中可以加入蘋果醋，能加速脂肪分解，而且蘋果醋中的果酸可以減少腸道吸收過多的油脂，有助減脂。

「48」小時內急救

暴食後的兩天內，飲食方面要採取168間歇斷食法，盡量拉長空腹時間，不過期間可以依照自己的身體狀況選擇，飲用無糖綠茶、美式咖啡或水，前者能促進腸胃蠕動，消除浮腫。同時，也可以配合一些10分鐘以上的高強度運動和拉伸運動，並搭配三餐飲食建議消耗掉大餐的熱量。

「48」小時內三餐建議

第一餐可以吃無醬料、且高鉀的水果、蔬菜，如高麗菜等，能平衡體內鈉含量。第二餐可以吃澱粉類的主食，但分量得控制在一個拳頭的大小；第三餐以蔬菜+蛋白質為主，蛋白質可以吃魚肉、雞胸肉這類優質高蛋白。