出納粹黨T恤全城鬧爆　史嘉娜被利用拍AI片炮轟Kanye West急澄清

美國饒舌天王Kanye West近日因連串反猶太言論而引發爭議，而日前他將「行動升級」推出印有納粹黨黨徽（Swastika）的T恤即再次惹來爭議。

美國天后Hilary Duff的老公Matthew Koma即時向他反擊，推出印有「X YE（Kanye）」字句的T恤鬧爆他，而每件T恤全部銷售收入將捐給支持二戰時期集中營猶太人生還者的慈善機構。亦有美國網民利用AI（人工智能）技術製作群星穿上T恤鬧爆Kanye的短片於網上分享，片段中一眾巨星包括Drake、阿當桑迪拿（Adam Sandler）、史提芬史匹堡（Steven Spielberg）、美娜古妮絲（Mila Kunis）以及史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）等穿着印有「中指」與猶太符號「大衛之星」以及Kanye名字的T恤，齊向Kanye作無聲抗議，其中阿當更豎起中指。片段最後打上「夠就是夠，加入反對反猶太主義的鬥爭」。不過，片段曝光後史嘉娜即發聲明批評肖像被利用在AI片段，她表示：「我係猶太女人不會容忍反猶太主義或任何類型嘅仇恨言論。但我亦堅信，人工智能會增加仇恨言論。我們必須指出人工智能嘅濫用，無論佢傳達咩嘢訊息，否則我哋就有失去對現實把握嘅風險。」

另方面，Kanye的經理人公司日前宣布「即日起，不再代表Kanye West 」而原因是他發表了充滿傷害性和仇恨的言論，令經理人公司冇法忍受。此外，發售T恤的官網亦被封殺關閉。