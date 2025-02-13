任賢齊美國騷晒幽默　批周杰倫有樣嘢永遠超越唔到自己

台灣歌手任賢齊（小齊）日前於美國三藩市開騷，向來十分幽默的他，與歌迷互動時，妙語連珠，令不少觀眾笑到捧腹，有一名中年女歌迷向小齊示愛，說廿年前已經喜歡他，小齊即逗對方開心笑言：「那你在娘胎時已經喜歡我喇！」之後，女歌迷繼續示愛，指她的女兒問她喜歡周杰倫抑或任賢齊，女歌迷笑說：「我跟女兒說，我喜歡周杰倫，是因為他有才華，我喜歡小齊是因為他是我的初戀！」這個答案經已非常搞笑，但小齊再將笑點深化：「我就是說我沒有才華，還有，我常常說，周杰倫永遠都超越不了我的……年紀。」令全場大笑，氣氛甚佳！

除了在演唱會唱靚歌兼大講笑話，小齊還有一個「重要任務」，就是為即將開拍的電影減磅，令上鏡更好看，他還介紹了自己的營養餐，全是生果、蔬菜的自助餐，之後有幕後問他可會練腹肌，他一臉無奈謂：「現在提這個幹嗎？我會努力、加油！」怎料，一個轉頭就見他在吃燒鴨，小齊解釋：「這是拜神的，要表達對神的敬意。」之後，再補一句：「腹肌拜拜！」不少網民讚小齊甫出的短片，非常有趣好睇，叫他拍多些搞笑視頻，令大家可以開心一下。