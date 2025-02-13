王敏奕元宵佳節冇慶祝　老公曾國祥未有表示

藝人王敏奕（Venus）今日（13日）現身九龍灣出席汽車活動。已有多年駕駛經驗的Venus，表示很喜歡駕駛，尤其接載一大班朋友作長途駕駛，但最長不會超過兩小時，笑稱自己安全駕駛的「辣妹」，亦試過因違例被扣分，而要修讀駕駛改進課程：「以前經常入機場，長期霸住條快線，已經衰過三次，哈哈！依家梗係唔會啦。」問她跟老公曾國祥哪個駕駛技術較好？她笑言是跟老公學習，現時選擇駕駛電動車出入，覺得毋須「停車熄匙」比較方便。

談到工作，她透露即將為電影開工演新手媽媽，是一齣有笑有淚的喜劇，又指自己當年演劇集《女人俱樂部》時已演過媽媽角色，故早已衝破心理關口，笑指現在要她演嫲嫲角色也可以，又透露完成電影後便會緊接為《新聞女王2》 開工，至於電影版詳情則仍未清楚。

談到她在《萬千星輝頒獎禮2024》獲「最佳衣著獎」時，誤以為並非直播時段，在鏡頭前真情流露地跟老爺報喜，獲網民大讚可愛，她笑謂：「多謝大家！我以為係廣告時間，因為現場有娛賓環節，喺台下發生唔知係直播，所以想搞Gag，平時我唔會同老爺咁玩，不過拎到呢個獎好開心，係你哋投畀我。」笑問老爺可有怪她失禮？她笑指老爺有點被嚇親，新春見面時也有重提事件取笑一番，又謂老公也笑指身經百戰的老爺竟難得被她嚇親。另提到昨日為元宵節，Venus坦言跟老公沒有慶祝，情人節自己則要開工，暫時未收到花和禮物。