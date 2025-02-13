游學修鍾雪瑩花足成年練手語　冇票房壓力

藝人游學修與鍾雪瑩合拍電影《看我今天怎麼說》「一鳴驚人」，兩位演員於早前的金馬獎交出亮麗成績表，尤其鍾雪瑩勇奪「金馬影后」殊榮。電影即將於香港上映，新年期間更舉行優先場讓戲迷先睹為快，台前幕後現身謝票場時觀眾反映熱烈，而日前兩位主角受訪時，鍾雪瑩更笑說：「有觀眾話特登買飛入場，係好奇要演成點先得到獎，我覺得多啲好奇就好啲人入場，唔好俾佢停呀！（對票房有壓力？）咁又冇，好開心每位觀眾睇完，都可以攞到啲嘢（得着）走囉。」

戲中二人同時扮演聾人，際遇卻截然不同，鍾雪瑩的角色家人原想她「學講嘢」，長大後才接觸手語，至於游學修則一直與家人以手語相處溝通。談到學習手語過程，兩人於開拍前都花足整年時間「備戰」，鍾雪瑩大讚拍檔要求高，要做到「完全融入」才覺得達標。今次有不少聽障人士參演，鍾雪瑩透露：「佢哋好鼓勵我哋用手語溝通，唔使理打（手勢）得好唔好，我哋係喺好歡樂嘅氛圍下完成工作嘅。」

當被問到最難忘的拍攝日程時，鍾雪瑩表示：「甫開場交代我喺大牌檔初次接觸手語，即刻喜歡上呢種新事物，覺得好似細個被迫參加興趣班，但去到之後發覺好好玩一樣，另外有場浮潛戲，都拍得幾開心。」游學修則透露：「有場戲講我同屋企人打邊爐，煙霧瀰漫仲要用手語溝通，事前排咗好多次，嚟到現場手語翻譯又會一改再改，力臻完美。（好花時間喎。）其實喺外國拍戲都經常係咁，係好事嚟，只係喺香港就會講求成本效益啫，總括嚟講呢套戲我拍得既辛苦又幸福。」

鍾雪瑩

Hair:Hillnex Lee

Make up:Cathy Zhang

游學修

Make up: Yvonne Yeung

Hair: Lupus Chui @O4

場地提供：The Mira Hong Kong