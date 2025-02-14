陳瀅JW愛恨分明怒摑「叛」侶　周嘉洛情人節講實際

藝人陳瀅、周嘉洛、朱敏瀚及JW（王灝兒）趁情人節自揭情史。陳瀅曾發現男友出軌閨蜜而怒摑對方，嘉洛儲錢打算與初戀女友「有福同享」卻慘遭分手。JW坦言經歷前段感情，日後會低調處理相關問題，而朱仔則繼續拒談陳曉華，力保愛苗！

陳瀅、周嘉洛、朱敏瀚及JW主演的無綫劇集《痞子無間道》正在熱播，4人拍攝第一輯時成為摯友，上輯開工時更經常被發現同車出入，收工又結伴歎早茶，令陳瀅與嘉洛、朱仔與JW先後傳出緋聞，幸未有影響友誼。今個情人節他們剖開心扉，大談過往情路上的碰撞，想不到陳瀅與JW不約而同曾遭背叛，反觀兩位男士卻愛得相當理智。

談到劇中的感情線，陳瀅透露：「我個角色戀愛腦，千辛萬苦放低同前夫嘅感情，竟然換嚟嘉洛話唔可以同我一齊，簡直晴天霹靂，於是我連摑佢好多巴！」她又坦言現實生活中曾掌摑過另一半：「試過因為對方好醉，想佢快啲醒，而另一次經驗仲差，發現對方同我閨蜜曖昧，係咪抵打呢？（最後點？）佢哋冇發展，個女仔嫁咗畀第二個，我同佢繼續做朋友囉！」

身旁的JW大表認同：「男友出軌好容易發現㗎，女仔第六感好準！（你試過？）有經歷囉，咁發現咗就一定冇得回頭！」去年5月與前度葉韋彤分手曾引起爭議，JW直言日後感情事會低調：「好驚呀，唔同新聞同聲音都出現過，去到一個點仲要扭曲我意思，咁冇需要再同大家分享啦！（流言蜚語影響咗你哋？）又唔係，有一啲事發生囉！」

說到難忘情人節，兩女均曾於求學時期獲贈「驚喜」﹗陳瀅說：「對方帶我去停車場，砌咗心形蠟燭出嚟，最感動係溫哥華當時好大風，蠟燭吹熄咗佢又點過，好花心機！出嚟做嘢後，好多時另一半都只係送花同朱古力，少咗啲浪漫。」JW則說：「有同學仔約我，一出門口就喺樓梯見到好多蠟燭，不過當時仲細，唔係好識畀反應。」

朱敏瀚坦言多人愛

而嘉洛與朱仔即相對的浪漫欠奉，嘉洛談起初戀時笑說：「我儲咗啲錢，諗住同女友出街揮霍，點知佢話分手，我咪攞啲錢買部電腦返屋企打機囉！情人節我講求成本效益，正日所有嘢都貴，寧願將買花嘅錢畀咗對方先，禮物日後再補。」而朱仔試過親手整水晶球送給女友，又補充：「節日好討厭，因為要還！佢送嘢畀我、我又要送番畀佢，不如平時送驚喜仲好，而且兩個人感情好嘅話，禮物真係其次。（依家4個裏面最幸福係你啦！）好多人愛我㗎！（同人哋首個情人節點慶祝？）咩呀？我約嘉洛佢哋做劇集宣傳呀！」明顯避談緋聞女友陳曉華。而4人日前到主題樂園探望熊貓龍鳳胎，又提議幫牠們改名「豬豬」及「耷耷」。

王灝兒

髮型：Hugo Poon @PRIVATE i salon

朱敏瀚

服裝：Wooyoungmi Paris @Harvey Nichols

化妝： Chloe Yu

陳瀅

服裝：@makeupvanessa

髮型：@larryho_hairstylist

場地：三郎。燒肉