《破．地獄》擸18項提名勢奪「最佳電影」　衛詩雅金像獎爭后

年度影壇盛事香港電影金像獎昨日公布入圍名單，英皇電影《破．地獄》橫掃18項提名，當中包括「最佳電影」、「最佳男、女主角」等多個大獎，成績斐然！憑該片角逐影帝的許冠文以「遠超想像」來形容電影佳績，同片爭影后的衛詩雅則感謝各界支持！

第43屆香港電影金像獎昨日在尖沙咀舉行記者會，並公布入圍名單，頒獎禮將於4月27日在香港文化中心舉行。入圍名單當中，去年贏盡口碑與票房的英皇電影《破．地獄》共獲得18項提名，成績相當理想！

今年「最佳電影」競爭相當激烈，除了熱爆電影《破》片外，《九龍城寨之圍城》、《看我今天怎麼說》都是強勁對手，不過觀乎大眾口碑，已榮登香港史上最高票房華語電影榜首的《破．地獄》絕對被睇高一線，該片最新港澳累積票房更突破1億6,000萬元，上映超過3個月依然話題十足，氣勢如虹！

許冠文林峯爭奪影帝

首屆金像獎影帝許冠文憑《破》片入圍「最佳男主角」，大戰同是影帝級的郭富城、劉青雲，再加上《九龍城寨之圍城》的林峯及《看我今天怎麼說》的游學修，戰況激烈。許冠文昨日受訪，對於入圍大表高興：「好開心獲得金像獎提名，更加為電影能夠得到18項提名感到特別高興，由開拍到上映，《破．地獄》這一趟旅程獲得的遠超想像，感謝大家支持！」

至於林峯與游學修不約而同感謝導演及有份投資入圍電影的古天樂，林峯表示：「很感激《九龍城寨》整個團隊的幫忙。」憑《臨時劫案》入圍的郭富城亦很開心，坦言絕對是一份肯定！更以入圍電影的角色「梅藍天」的金句「講多謝」來答謝支持。

影后之爭同樣刺激，早前憑《破》片橫掃《華鼎獎》及《亞太影展》等4個影后殊榮的衛詩雅，將與台灣金馬影后鍾雪瑩、圈中公認好戲的談善言、區嘉雯一爭天下，可謂戰雲密布！而現年21歲的許恩怡憑《久別重逢》入圍爭影后，不少網民都大呼是意料之外！明日出嫁的衛詩雅，婚前收到入圍好消息，當然十分開心：「非常榮幸能夠獲得提名，希望未來有更多機會可以演出不同的角色，謝謝評審和觀眾的愛戴與支持，我一定會繼續努力！」鍾雪瑩、談善言受訪時亦難掩興奮心情，談善言直言消息太「重磅」，要好好消化一下；許恩怡則直言沒想過會入圍：「好多謝大家鍾意呢個角色、鍾意呢個故事，呢個已經係對我最大嘅獎勵。」

憑《破》片入圍「最佳導演」及「最佳編劇」的陳茂賢，昨日受訪時表示：「衷心感謝業界對《破．地獄》的肯定，延續這部作品的生命力和感染力。藉這個機會答謝全球觀眾的勉勵和支持，讓團隊走得更遠。」音樂才子林家謙亦憑《破》片主題曲《普渡眾生》首度入圍「最佳原創電影歌曲」，他對此表示：「感謝電影團隊，一齊成就好作品，希望團隊所有單位都有好成績！」

韋羅莎角逐「女配」開心到喊 朱栢康望攞「男配」

電影《破．地獄》成績彪炳，在「最佳女配角」及「最佳男配角」提名中更喜獲雙提名，《破》片的梁雍婷與韋羅莎同時入圍「女配」，跟鄧麗欣及李琳琳齊爭獎；至於《破》片的朱栢康及秦沛則大鬥盧鎮業及《九龍城寨之圍城》的兩位演員古天樂及伍允龍爭「男配」，勢均力敵。

韋羅莎表示對入圍感到激動，更開心到喊：「我聽到自己個名默默流淚，好開心同呢部電影嘅朋友一齊得到提名，比起自己得到肯定嚟得重要，呢部電影充滿熱誠同愛，多謝所有投票嘅朋友。」而朱栢康多謝大家喜歡該片及其角色：「好感恩同好感動，希望到時候有機會喺台上面，代表一直支持同成就我嘅人領取呢個獎。」

陳卓賢出戰叫兩飛

MIRROR成員陳卓賢（Ian）憑電影《久別重逢》入圍「最佳新演員」，他與鄭伊健合唱的電影主題曲亦入圍「最佳原創電影歌曲」，合共獲兩項提名，成績不俗。而跟Ian同爭新人獎的還有劉偉明、吳祉昊、蘇文濤及邱彥筒。

憑電影《看我今天怎麼說》入圍的吳祉昊感謝大會及選民的肯定，他坦言有提名已感滿足：「很衷心感謝幕前幕後所有人的付出，多謝金像獎嘅愛，情人節禮物我已經收到了，總算對自己同導演有個交代！」

Marf擔重任緊張噏錯嘢

大會昨日邀請4位年輕演員包括袁澧林、P1X3L成員歐鎮灝（George）、COLLAR成員邱彥筒（Marf）及上屆「最佳新演員」得主謝咏欣公布提名名單，不過宣讀時卻甩漏甚多，尤其Marf不時食螺絲，又將「美術指導」講成「美食指導」，George亦將《武替道》讀成「冇睇到」，謝咏欣甚至不懂讀出Marf的中文名，要George幫忙。3人事後受訪時表示因太緊張所致，Marf稱名字交到手上時緊張到在後台沒有交談，George自認有懶音需要改進，而謝咏欣指當時腦中想不起Marf的中文名。

另外，Marf憑電影《寄了一整個春天》角逐「最佳新演員」，並以該片主題曲《㪐㩿》入圍「最佳原創電影歌曲」，她稱有份提名已經好開心，有點來不及反應，期待行紅地氈，問她最想拿哪個獎？她坦言若要選擇會揀歌曲獎，因為很喜歡這首歌，相信得獎的話幕後團隊會喊得比她犀利。

此外，近年屢傳電影業不景氣，今屆只有46部電影角逐獎項，較去年少4部，身為香港電影金像獎協會主席的爾冬陞直言當然希望業界有更多電影，最理想是有40部以上，就算電影量下跌，金像獎也不會消失，只是規模會縮小。