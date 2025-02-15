陳健安難忘幫跌斷骨媽媽沖涼：佢話有咩未睇過啫

歌手陳健安和黃妍今日（15日）現身馬鞍山出席「齊撐照顧者」活動，二人分別獻唱《未知道》和《黃言》。入行前從事護士的陳健安，表示最難忘的照顧經驗是照顧跌斷骨的媽媽，幸好自己有醫護知識，亦有兄弟姊妹為自己分擔，但他發現除了知識，原來照顧者EQ和耐性都好重要，他又分享有一次幫行動不便的媽媽沖涼：「我阿媽冇所謂，佢話有咩未睇過啫，但一啲重要嘅部位都係媽媽自己搞。」而黃妍亦有照顧媽媽的經驗，回憶當時要一邊帶媽媽做檢查，一邊準備演唱會。

提到陳健安晚上仲有Fans Meeting，他表示今次聚會是與Nowhere Boys及梁釗峰三個單位一起合作舉辦，屆時會一起BBQ，預計大約有150名粉絲會參與，陳健安更笑言準備了自己親自夾的公仔畀粉絲用作抽獎，稱這些公仔由上年7月就開始夾，夾到現在總累積了600件貨，另外上年底為宣傳新專輯他亦提供了約200公仔讓粉絲夾。超喜歡夾公仔的健安表示現在對夾公仔極有心得，一睇就知部機的難易度，非常有研究。

而黃妍為宣傳新歌《悲劇女主》趁昨日情人節拍片到網上，片中她作為單身女士，極渴望找到另一半，問到現實中她是否真的好心急？她就表示其實還好：「同埋我好遲鈍，覺得依家開心做嘢，唔好阻住我。（身邊人有冇戥你緊張？）有時返到公司啲同事都會叫我出去搵個男人，但其實有就有，冇都冇所謂。」