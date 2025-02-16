柏林電影節︱羅拔柏迪臣豐富表情包冧暈粉絲

繼荷里活新世代男神添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）現身《第75屆柏林電影節》之後，另一男神羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）昨日亦現身與韓國金像導演奉俊昊合作的新片《米奇17號》（Mickey 17）於當地舉行的首映禮。

而首映舉行前的記者會上，身穿牛仔褸的羅拔心情大靚不時手舞足蹈表情多多搞氣氛。至於晚上舉行的首映禮，羅拔就換上型爆黑皮褸現身，他踏上紅地氈後大受在場fans歡迎狂嗌他的名字，而向來「有求必應」的羅拔大耍冧招為眾fans逐一自拍及簽名。除了柏迪臣之外，同片的幾位影星包括東妮歌麗（Toni Collette）、Naomi Ackie 與Steven Yeun都有出席。 此外，曾與奉俊昊在舊作《末世列車》（Snowpiecer）中合作過的英國女星泰迪史雲頓（Tilda Swinton）亦有到來捧場，場面熱鬧！

除了羅拔柏迪臣新片於《柏林》登場之外，奧斯卡金像影后謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）主演的新作《Dreams》昨晚亦於當地舉行首映禮及記者會。謝茜嘉以性感低胸珠片晚裝裙現身，十分性感！