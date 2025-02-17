不少男士愛以「老婆」作為心愛座駕的暱稱，更會不惜工本給其裝扮得靚一靚！至於今次介紹的海上座駕，作為「女友」或「夢中情人」就最適合不過，皆因這款概念遊艇披上一身粉紅外衣，裏裏外外的布置均洋溢浪漫色彩，以「Princess」來命名真是恰如其分！

用色講究

粉紅色被廣泛認為是女性的專屬顏色，帶有嬌嫩、甜美、浪漫、誘惑等寓意，而粉紅服飾更一度被貴族及皇室成員用作彰顯其上流階級的身份！至於由設計工作室Studio Midnight Ink構思的概念遊艇「Princess」，一身粉紅色，同樣散發出浪漫又夢幻的貴氣。

先由遊艇的輪廓說起，設計師以順滑的流線勾勒出船頭、船身、上層建築等不同部分，跟女性的柔和特質不謀而合；用色上，選取了亮麗甜美的芭比粉（Barbiecore），再以吸睛的金色線條作點綴，在湛藍的海水映襯下，格外迷人。

氣派不凡

室內方面，雖然設計師也用上芭比粉，但與此同時又以白色和櫻花粉作襯托，避免引起視覺疲勞，像睡房選用櫻花粉為主色，配以白色雲石地板與梳妝台，觀感舒適。大廳則以白色為主調，搭配黃銅金邊、水晶吊燈，加上樓底高、三面落地玻璃窗，顯得富麗堂皇，當中的吸睛位莫過於選用芭比粉的大型絲絨梳化。其餘設施包括餐廳、浴室、水療中心、健身房等，每處至少有一面落地玻璃窗，令室內空間顯得開揚，又方便觀景。值得一提，船尾甲板設有無邊泳池，彷彿跟大海融為一體，從預想圖所見，望着夕陽暢泳，浪漫極了！