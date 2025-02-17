被問消失5年做甚麼？范冰冰親解冇戲拍之苦：看到不一樣的人性！

內地女星范冰冰是一線花旦，更打入國際，風頭一時無兩。可是一場逃稅風波，幾乎把她打落十八層地獄，賠錢賠上名譽，令她上了一生最寶貴一課。5年後的今天，冰冰浴火重生，她逐漸復出返回大家的視線，她近日出席柏林電影節時，接受外國傳媒訪問，外國記者老實不客氣問她：「記得你5年前消失了幾個月，沒有人知道你做甚麼，請問這段時期的心情如何？」此一提問，登時令冰冰有點尷尬，大會也即時叫記者轉問題，冰冰也沒有欲蓋彌彰自己的經歷，一五一十把這段黑暗期娓娓道來。

她說：「沒事，這段時期我在家裏，特別謝謝全世界朋友的關心！我非常好的在家裏，然後也處理一些有關的事情，其實每個人的人生都會有高有低，然後到了一個低谷，他在慢慢的往上走的時候，其實是非常艱難和辛苦的，但是在這當中，其實學到了很多新的東西，然後看到了很多不一樣的世界，看到了不一樣的人性，對我來說是一個非常好的經歷，所以感謝你的提問，然後我一切都很好，謝謝！」

她續說：「最大的挑戰是我這5年沒演戲，在這5年過程中，我做了很多的事情，但是也一直想要找到一個故事、找到一個劇本，是跟我那個時候的心境和感受，可以融合在一起的角色，我一定要用自己120%的能力，然後全身心去完成好這樣一個角色，對得起我自己、對得起導演對我這份信任，對得起所有等待的的人，這是我最大的心願！