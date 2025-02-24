張馳豪10度低溫大玩濕身勁舞：愈拍愈起勁

「聲夢歌手」張馳豪（Aska）推出全新單曲《Catch A Feeling》，是一首重Funky元素的舞曲，他說：「如果說《Dirty Rhythm》是叫大家放下枷鎖去感受音樂帶來的律動，呢首歌會更深一層，帶大家探討理性與感性之間，顧念與當下的掙扎。但凡感覺到了，你面前，愛才是現場。」又提到當初的創作靈感，他說：「最初我寫了一個簡短文案去概括歌曲的感覺『在任何一個既定的片刻，理性的人，只是在幻想中慌着；感性的人，才是在現實中活着』，然後再與詞人T-Rexx溝通。」

MV中，大玩濕身勁舞連場，拍攝當日碰上寒冷天氣警告氣溫只得10度，Aska笑言跳完舞個身出煙。他說：「最難忘的一定是最後落雨玩濕身的場口。這是我人生中第一次拍攝落雨的情節，仲要撞上當日寒流只得10度。拍攝前還一直擔心會否順利、會否太凍冷親。但最後慶幸一切順利，還愈拍愈起勁，在雨中跳了幾次之後全身都熱了。雨水打在身上，身上還在冒煙。那場景那感覺，如實說，還挺爽的！」MV中跟女主角Joyce第一次合作，Aska表示始終大家第一次見面起初擔心會否比較難進入狀態。不過雖然Joyce外表看似冰冷，但其實是一個很親切的女孩，很快便培養到默契。