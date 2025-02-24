金奎彬望向GD攞簽名　ZB1回應續約問題：正向好的方面討論

韓國選秀節目《BOYS PLANET》出身的限定男團ZEROBASEONE（ZB1）今日（24日）推出第5張迷你專輯《BLUE PARADISE》，9子下午現身媒體Showcase，接受韓媒訪問及率先表演新歌。

ZB1過往4張專輯均賣出超過100萬張，問到今次活動的目標，內地成員章昊即指是希望達成100萬張銷量：「希望今次也可以維持『百萬銷量』這個修飾語！」談到今次與天團Big Bang隊長G-Dragon（GD）同期回歸樂壇，成員金奎彬便自爆是對方的粉絲：「我從很久之前便很尊重GD前輩，一直很期待在活動時見到他，去年聽到GD前輩會參加《MAMA音樂頒獎禮》的消息，從那時候開始我每次行程都帶着GD前輩推出的運動鞋，如果（GD）看到的話，希望可以幫我簽名。」

而組合的合約將於明年初結束，問到之後的活動計劃，隊長成韓彬透露一直有跟成員溝通，現時最重要的是以更好的模樣和唱片跟粉絲見面，並指大家都為了能夠與粉絲繼續走下去而向好的方面討論，希望大家多多期待，金泰來亦表示：「現在我正幸福地參加ZB1的活動，想跟成員們說多謝和很愛你們，希望能永遠跟ZEROSE（ZB1粉絲名）在一起。」