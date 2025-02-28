《街頭霸王》宣布再拍新版電影日裔導演操刀　網站睇好呢位華星演「阿隆」

去年被爆電視遊戲生產商Capcom與傳奇娛樂（Legendary Entertainment）合作將上世紀瘋魔全球「機迷」的經典格鬥街機《街頭霸王》（Street Fighter）拍成新真人版電影，並計劃於2026年3月20日公映。之前澳洲導演兄弟Philippou與Michael 執導，不過最後因撞期而辭去導演一職。近日有指美籍日裔導演櫻井北尾（Kitao Sakurai）接棒執導。

曾於2021年拍攝過惡搞人電影《不軌此行》（Bad Trip）的櫻井亦有於社交網轉發相關報道，並表示興奮可以接手。暫時未公布演員陣容。而《街霸》新版開拍的消息公布後，有美國電影網站即時選最合適的演員陣容，其中代表「日本」的「阿隆」一角，網站就認為加拿大華裔男星「尚氣」劉思慕（Simu Liu）最合適主演。

其實早於90年代環球與Capcom已睇準「街霸熱」而開拍過真人電影版，並由灸手可熱的比利時動作巨星尚格雲頓（Jean-Claude Van Damme）擔正飾演代表美國的「軍佬」古烈。不過影片成績一敗塗地最終成為Cult片。

2009年，有電影公司亦開拍「《街霸》外傳」《街頭霸王：春麗傳》（Street Fighter: The Legend of Chun-Li），將大受「機迷」歡迎的中國代表「春麗」的故事「大造文章」，而最離譜竟然找來一位「名不見經傳」的「中荷」混血兒女星Kristin Kreuk飾演「春麗」一角，全片最驚喜就是找來美國跳唱組合Black Eyed Peas的成員Taboo，於片中飾演「西班牙」代表「鐵面」，他的造型與原角色「形神俱似」。而2014年有英國電視台亦推出劇集《街頭霸王：暗殺拳》（Street Fighter: Assassin's Fist），角色造型被「機迷」大讚「神還原」。

【王晶最愛「街霸」】

其實在《街霸》電影推出之前，向來觸角敏銳的王晶已趁「街霸熱」於1993年執導的兩部電影《城市獵人》與《超級學校霸王》都充滿《街霸》的元素，《城》加插一場眾角色化身成「街霸」角色對打的場面，成龍飾演的「孟波」更分飾多個角色包括「春麗」，十分抵死！而同年，王晶再度出撟將《街霸》拍成港產版並定名為《超級街頭霸王》，可惜最終晶哥與Capcom傾唔掂版權而將原片名改為《超級學校霸王》「偷雞」上映，雖然為免被告而將角色名字亦作更改，但角色的造型卻擺明「抄」效遊戲中的人物，同場更加映男女主角跌入街機中化身成「瑪利歐兄弟」。