拍荷里活電影合作過　劉雅麗息影多年細說真赫曼　大讚對方零架子

奧斯卡金像影帝真赫曼（Gene Hackman）與妻子日前突然死亡，震驚整個荷里活。真赫曼從影超過60年參演過近百部電影，其中80年代初他參演過戰爭片《八蛟龍》（Uncommon Valor），當時更邀請到TVB女藝員劉雅麗（Alice）參演片中一角，成為史上首位香港女明星拍荷里活電影。而已息影並移居美國多年的Alice接受東網越洋訪問，分享當年與真赫曼拍戲的經過及感受。

Alice直言對真赫曼離世感到非常難過，她表示：「今天朋友告知我真赫曼也走了。我説：『我昨天仍談論着他。為甚麼今天那麼快便把他帶走？』」而Alice憶述43年前與影壇巨星真赫曼拍戲的經過，她表示當年影片先後在3個地方洛杉磯、夏威夷及泰國取景。而她就拍攝夏威夷的部分：「完成我部分之後，他們去了泰國拍攝，我去過探訪他們。但之後就沒有再聯絡了。」據她指當時經過幾次試鏡後幸運地被選中飾演片中越南女子「麗芬」一角。

她還記得當年於片場首次與真赫曼見面時的經過：「他給我的印象非常良好。他很平易近人，沒有大牌架子。非常和善，無論那個背景演員找他拍照，他都非常樂意。我非常欣賞他這部分！他亦是一個有道德的演員。有他戲份的那一天，他永不會遲到，而且會熟讀劇本，知道自己的對白。他非常之好學，那時他在學畫畫，他連老師也帶過來了。」當時電影公司安排真赫曼拍攝期間入住山頂的一間房屋，在導演安排之下邀請Alice與替身及監製等人到他的住所晚餐。Alice表示當她拍攝完自己的戲分後，她獲片中眾星送上心意卡，其中真赫曼送給她的那張仍然珍而重之收藏至今。

除了真赫曼之外，當時仍未拍攝《人鬼情未了》（Ghost）的已故男星柏德烈史維茲（Patrick Swayze）參與《八蛟龍》之演出，Alice於訪問中亦有提及他，她表示由於她們於片中的對手戲不多，沒有他戲份時都不會見到他。只覺得柏德烈為人好靜但拍戲時就好認真。她特別傳來與柏德烈於片場時的合照，照片中柏德烈從後輕輕抱着她，似足《人鬼情未了》的經典場面！