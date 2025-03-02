【營事檔案】微波爐蘑菇番茄燉飯

意式燉飯一般要由生米加入清湯，長時間煮熟而成，除了口感不是大部分人都能接受的偏硬口感以外，更十分費時。因此今個食諳利用了隔夜飯及微波爐，兩者都是能縮短煮食時間的，特別適合忙碌的現代人。

蘑菇抗氧化保護細胞

首先，白蘑菇熱量低，卻富含多種營養素，如維生素D、B雜維生素和抗氧化物。白蘑菇是培植出來的菇菌類；而啡蘑菇即是都多為培植，但生長條件則較接近野外，令啡蘑菇的菇味相對較為香濃，適合不同的菜式，更可混合使用。白蘑菇當中含有的抗氧化物能對抗氧化壓力，幫助細胞健康地存活，不受氧化破壞。

急凍青豆方便含蛋白質

青豆富含植物蛋白和膳食纖維，有助促進腸道健康和增加飽腹感。蔬菜量不足是都市人常見的情況，原因普遍因準備蔬菜費時，不但要清洗及烹調，而且在蔬菜較容易變壞不能久存。而急凍青豆就是適合上班族的蔬菜選擇，急凍的蔬菜可存放長時間而且保持新鮮，更不用清洗。青豆更為這個食譜提供了蛋白質，因此可省略準備肉類的時間，同時增加飽腹感。

微波爐蘑菇番茄燉飯

材料：

隔夜飯 200克

白蘑菇 3顆

低脂芝士 一片

脫脂奶 2湯匙

急凍青豆 4湯匙

調味料：

番茄意粉醬 3湯匙

鹽 2茶匙

做法：

1) 白蘑菇切片備用

2) 碗中加入隔夜飯、白蘑菇、急凍青豆、番茄意粉醬及鹽

3) 放入微波爐，中火叮4分鐘

4) 取出拌勻後加入低脂芝士及脫脂奶

5) 再次放入微波爐，中火叮2分鐘，取出拌勻

6) 最後再叮1分半鐘，直至收乾水分，完成

吳瀟娜(Lillian) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長以簡單方便食品，設計能配合香港女性生活態度的健康餐單。