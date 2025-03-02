大S億萬遺產傳已有「分配結果定案」　汪小菲代子女管到18歲

台灣女星大S（徐熙媛）離世至今已1個月，億萬遺產的分配一直都是關注焦點，老公具俊曄曾表示將遺產讓給S媽，而前夫汪小菲也疑為此3度飛來台灣。如今傳出遺產已處理完畢，未成年子女的部分將由汪小菲代為管理，目前暫時也沒有到北京生活的打算。

對於外界所關注的遺產問題，據知，S家與汪小菲的協議過程相當和平，同時汪小菲的友人也證實目前已按照法律規定處理，將由具俊曄與兒女均分，但因為還沒成年，所以在18歲之前，所得部分都先由汪小菲代為管理。

對此，具俊曄先前表示，將自己的遺產權利讓予S媽，事後S媽也在發文「不信正義換不回，我要上戰場、給我加油吧！」被猜測準備與汪小菲開打遺產戰，但日前S媽坦言已經放下額外事物：「他搶甚麼隨便他了，我只想女兒。他把家人好好帶大就好，我年紀大了，沒體力了。」

至於汪小菲近日3度來台，並被目擊昨日（1日）與女兒現身台北寺廟參拜，大女還拖着繼母Mandy的手。汪小菲的友人透露，汪小菲暫時沒有帶家人回北京的計劃，未來所有事情都會以孩子為最大考量，最重要的是與老婆Mandy一同照顧陪伴。