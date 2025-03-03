天氣潮濕又乍暖還寒，精神不濟，正好沖杯咖啡醒醒神，無論是在家沖泡新口味，又或是到欣賞品味職人的沖泡技術都相當方便。先聞啡香再慢慢品味，放鬆身心、最好不過。

高蛋白纖維

咖啡可提神，坊間又話可以減肥，原來更可添營養。首次登陸香港的日本營養餐飲品牌，為大家帶來人氣的EXIT COFFEE高蛋白纖維咖啡，一杯咖啡標榜有7克蛋白質，內裏還加添膠原蛋白胜肽、菊糖和咖啡單寧酸等，配品牌的高蛋白十勝忌廉麵包，作早餐或下午茶剛好。

在家自沖

咖啡機的出現，為愛咖啡的懶人帶來便利。咖啡品牌早前推出全新Vertuo Plus咖啡機，可自動沖調不同口味和分量，與此同時，品牌亦推出款新口味。White Chocolate & Strawberry散發朱古力和果香，加鮮奶可沖泡成Reverso，做凍飲可突出白朱古力氣息。Arpeggio咖啡推出50%增量的升級選擇，味道更香醇。

升級發辦

短短的飲咖啡時間，是一個輕鬆治療的過程。生豆專門店於大圍分店早前推出升級的咖啡發辦，除加1人、3人及4人席，還會加入最高級別的夏威夷Extra Kona咖啡、巴拿馬藝伎咖啡及哥倫比亞熱帶風情雙重厭氧發酵咖啡豆等，享受更極致。新推的三維探索咖啡之旅「深度品嚐 DeepTaste-V3」，會從90多款咖啡豆單品選出5款，以自家沖煮技術結合分子料理概念，為咖啡迷帶來顛覆性的風味。全新推出一豆兩喝黑白配組合，可讓你先品嘗黑色精品咖啡，再來一口短笛咖啡Piccolo。