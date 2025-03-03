奧斯卡︱摩根費曼向老拍檔真赫曼致敬　鄭佩佩出現「逝者環節」

《奧斯卡金像獎》每年都會有「懷念」環節向過去1年離世的電影致敬，今年亦不例外。今屆大會邀請到美國男星摩根費曼（Morgan Freeman）上台向上周突然離世的《豪情蓋天》（Unforgiven）舊拍檔真赫曼（Gene Hackman）致敬。

全黑打扮的摩根一臉沉重表示：「呢個星期我哋嘅社區失去咗一個巨人，亦係一個很好朋友『真赫曼』，我好開心能喺《豪情蓋天》同《摧花劫》兩片跟佢合作，就好似每個同佢合作過嘅演員都知道，佢係一個好慷慨表演者，有種能提升每個人成績嘅天賦。。。我想我可以代表所有人同佢講：『真，你會如此被記得，安息吧，我嘅朋友』。」

之後大會播放過去1年逝世的電影人片段，除了有美國導演大衛連治（David Lynch）、《閃靈》（Shining）女主角Shelley Duvall和《飢餓遊戲》（The Hunger Games）當奴修打蘭（Donald Sutherland）等之外，還有去年7月離世的香港女星鄭佩佩亦在其中，大會播出她在奧斯卡得獎電影《臥虎藏龍》中的武打演出。