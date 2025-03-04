保錡公開陳百祥合照「惹禍」　193：佢知做錯嘢，會指點吓佢

藝人193、「肥仔」梁業，林愷鈴及蘇皓兒等，下午現身旺角為月中舉行的籃球賽宣傳，屆時MIRROR成員姜濤、呂爵安及邱士縉亦會現身作賽，相信會掀起一番撲飛熱。

193與肥仔受訪時，被問到好兄弟保錡因早前公開與陳百祥合照，其後又彈弓手「下架」，被所有網民鬧爆，目前處於休息狀態，二人隨即幫拖回應，尤其193更謂：「佢情緒已經好番好多，同埋真係知自己做錯嘢，俾多少少時間佢休息啦，休息讓人可以反思。講到犯錯，我係佢前輩，鑊鑊新鮮鑊鑊甘添，會指點吓佢㗎嘞。」

談到為保錡與網民開拖，193說：「我都係以事論事啫，我信保錡人品冇問題嘛，肯認錯希望大家都原諒佢。（有人話佢連累咗你哋。）冇咩連累，ERROR其實都冇咩做，平時單飛多啲囉。（佢被雪藏？）公司冇雪藏呢樣嘢，我做錯咁多嘢都冇啦。（咁有冇了解佢係咪分咗手？）冇了解，依家「了解中」嘅定義係乜，我都真係唔清楚。」

至於林愷鈴昨日（3月3日）25歲生日，她表示與家人低調慶祝，至於緋聞男友楊天宇有何表示，她笑答：「同班朋友一齊慶祝，佢傳短訊祝咗我生日快樂囉。（生日願望想脫單？）依家唔想，因為開始多工作，自己亦有好多目標。」而小薯茄成員程仁富被問到拍檔吳冰胞妹吳泳偷食人夫一事，即封咀說：「公司出聲明就係我哋想講嘅嘢，我係唔認同作個別回應，因為對當事人會好啲。咁全公司都有睇住佢（吳冰）嘅，不過呢排我忙舞台劇，連公司都冇返過，真係唔係好清楚情況。」