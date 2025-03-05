吳卓羲出賣黃宗澤吸Like　笑林峯大牌

藝人吳卓羲(Ron)與黃宗澤同被內地網民封為「男神」，於內地人氣甚佳的他們，不時助陣綜藝節目。而近日內地平台炮製真人騷節目《藝員新訓2025》，更以直播形式讓網民與藝人直接互動，每次都吸引不少網民觀看，關注度甚高。日前，節目請來視帝黎耀祥及陳展鵬、視后林夏薇及楊茜堯等人亮相，而吳卓羲就一連多集全程搞氣氛，與林曉峰一唱一和如主持一樣。

日前一集中，吳卓羲表示如果現場點讚有1800萬，3月7日那一集就請黃宗澤(Bosco)來，現場的藝人指若來不了怎麼辦，他即謂：「如果他來不了，我也不來。」誰知點讚真的達標，卓羲笑謂：「我慘了，我沒問過他就答應你們叫他來。」林曉峰又謂：「5000萬的時候又請誰來？」有人即嗌「林峯」，卓羲即謂：「林峯呀！現在很大牌的。」相當搞笑。

跟着吳卓羲即場打電話邀請Bosco，指大家想他們合體，但Bosco居然謂：「你呢排成日做直播，唔怪得唔見你去健身啦！」卓羲說：「我有去㗎！你之前唔喺香港，咁多嘢拍！」之後楊茜堯幫手開口：「我哋咁多人請你唔係唔嚟呀！」Bosco即謂：「嚟嚟嚟！你叫到喎！」卓羲說：「所以我一直都話同你唔係朋友嚟！你嚟我就唔喺度，咁你想要楊茜堯定吳卓羲先？」他即被Bosco嘲笑：「細路仔咩要選擇！我要晒！」

而林夏薇及陳展鵬於節目中又要唱歌，又要玩遊戲，當中薇薇更要為動畫電影《哪吒》角色配合，薇薇接受東網訪問時謂：「我係節目嘅特邀星推官，好開心參與呢個節目，又可以同一班好朋友一齊工作，大家都好有默契。今次配音呢個環節係即興嘅，都係一個新嘗試，仲有估歌仔搶答環節，估唔到自己竟然會比網民評為『小曲庫』，其實只係咁啱啲歌都係陪住我成長。」

至於展鵬首次做此類型直播綜藝的他，坦言玩得開心，節目中他除了被要求唱歌外，曾是乒乓球港隊的他，應要求做出打乒乓球時的救球動作，其又快又敏捷的動作，被指鏡頭都追不到，現場拍爛手掌。展鵬接受東網訪問時：「我覺得幾開心，全部兄弟姊妹喺晒度，因為節目直播，當中有2000萬讚好，網民要求我唱《巨輪》主題曲，我咪即興唱，大家又開心，起碼我未試過呢類型嘅綜藝節目，好講現場反應，啲觀眾反應都好直接，點擊都好似愈來愈好，打破咗之前集數紀錄。」