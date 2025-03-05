【簡潔生活學】感情去或留

早前網聞接二連三都是網紅KOL的「感情糾紛」，這些涉及道德觀念的訊息網友就最愛食「花生」，不停互傳相關人物的歷史與近況。坦白說，「別人的家事」沒有甚麼好評論，真真假假，胡亂猜測或會對當事人帶來負面影響，還是留待他們自己解決。而這些感情糾紛，卻令我想起「整理人生」其中一部分：感情斷捨離。

之前，每逢談到整理收納、斷捨離，立時只會想起「家居整理」：衣物太多、書本太多、雜物太多，壓迫了生活空間，為改善生活便需要作出斷捨離，其實這只是改變生活中的一部分，居住環境乾淨企理，回家便能得到真正休息，但美好生活，也要在心靈上定時清理，掃走負能量和壞思緒。

斷捨離的其中一個原則，斷絕不需要的東西，若套用到男女感情上，一段「有毒」的關係，包括：單方面付出、依賴對方而失去自己、經常吵架、背向價值觀及人生觀、互不信任等等，這些關係都是不健康的，可是當事人永遠都替對方找借口，又或是怕一旦分開便一無所有，令這段關係一直拖拉不肯割斷，就像房間堆滿壞掉的電器、過期的化妝品、不合身的衣物、中小學的書本⋯⋯，認為一切都充滿回憶及感情，不肯正視問題或現實，以為一直等就有一天會變好！

這是絕對不會發生的，因為世上沒有神仙棒，揮一揮便會如你所願。

你只能靠自己走出來，當認清了一段關係已經破裂而無法修補或者已經結束，就不應再留戀。就如將房間堆滿的雜物，決心面對，透過整理了解自己的需要與不需要，告別過去，才能做一個更好的自己。

同樣地，一段健康的關係，包括情侶、夫婦，還有家人及朋友，能在生命中能互相鼓勵、支持、陪伴，幫助你成長的，絕對是值得留下及要好好愛惜的。

作者為MCM專業收納服務公司創辦人Kitty Wong及其團隊

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