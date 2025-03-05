莫鎮賢開騷播黎明詩合演MV　因加1幕戲感愧疚

歌手莫鎮賢、李泇霖及劉彩玉等，昨晚於屯門開騷，吸引不少粉絲現身捧場，而一班《中年好聲音3》學員包括黃博及劉洋等拉隊撐場，場面相當熱鬧。

李泇霖登場時，自爆入選本年度港台頒獎禮「最有前途新人獎」，並搞笑形容自己是「最大年紀的」，她又即場演繹新歌《居於心裡》，向已辭世5年的母親致敬。而莫鎮賢則播出與故友黎明詩合演《這是你》MV，再次提起對方癌症復發到身故點滴，並即場獻唱對方名曲《敢愛敢恨》，場面催淚！莫鎮賢更透露將是晚門票收入捐贈慈善機構，幫助弱勢社群。

受訪時談到今晚表演，莫鎮賢表示：「都構思咗一段時間，因為我呢排工作比較多，忙搞製作。（今晚捐錢出去，好有意義。）其實我次次演出都慈善，呢3個月有3次演出，我會湊埋一個總數捐出去，試過捐贈孤兒學校，同埋幫助啲孤苦無依嘅老人等等。（頭先講起黎明詩。）MV時佢好靚，我仲臨尾加咗場患病戲畀佢，依家搞到我好內疚，依家諗返轉頭係咪唔應該拍嗰幕呢？」

李泇霖接口：「佢（黎明詩）真係好好，試過有次我同佢做網上音樂會，佢買晒嘢食上嚟請大家食。」她坦言希望繼續出新歌，然後推出首張EP，且笑說：「我會努力搵錢，然後做我自己喜歡嘅音樂。我樣樣嘢都會攞個平衡，所以開心嘅。」