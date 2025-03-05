特別的日子細味獨特滋味

踏入3月猶如踏入精彩的日子，這個月有白色情人節，亦有繽紛的藝術節，不少餐廳因而推出應節的主題餐飲，有溫馨浪漫、有洋溢藝術氛圍，讓巴絲打好好享受這個特別的時節。

坊間少有

香港人愛吃，城中有環球多國菜系餐廳，然而，提起荷蘭菜，又真的少之又少，而由本身是藥劑師的Philip Chan及荷蘭籍大廚Armand Chan打造的荷蘭菜餐廳，食材每星期由荷蘭直送，可以說是少有之選。在踏入3月白色情人節，餐廳於3月11日至15日期間推出別具荷蘭風情的6道3菜戀愛饗宴。菜式有水牛芝士配油封番茄火箭菜、煙鰻卡邦尼珍珠麵配海螯蝦、扇貝牡蠣配白松露荷蘭汁、鱈魚白蘆筍配香草奶油汁等，以及主菜伊比利亞豬肩卷配白酒芝士汁或熟成美國安格斯肉眼配白蘑菇汁及甜品等。大家還可以選配3至5杯白杯,當中包括法國、西班牙、新西蘭的白酒及甜酒。

名家啟發

香港今年的3月有「超級3月」之稱，有多個藝術活動舉行，故又有「藝術3月」之名。尖沙咀藝術酒店遂打造出一系列藝術主題的餐飲，好似現代歐陸餐廳廚藝總監Sheldon Fonseca就以畢加索生平及飲食為靈感設計出「『Bon Vivant』大師級饗宴」，於3月19至7月14日期間的每星期三晚供應。饗宴用上法國南部經典菜餚為基礎，融入巴斯克地區的風味，帶來法國鴿肉、普羅旺斯燉菜等，並搭配精選法國及西班牙葡萄酒，呈現藝術大師的飲食哲學。露天酒廊亦同步推出以畢加索經典畫作《老吉他手》、《藤椅上的靜

物》和《格爾尼卡》為靈感的調酒，並以以創意方式登場，驚喜十足。

鮮味沛然

位於金鐘酒店內的戶外海鮮餐廳亦於藝術月，與醬汁品牌合作，於3月10日起推出全新的4道菜「藝彩嚐鮮」菜單，以可持續發展海鮮和獨特風味醬汁入饌，結合精緻擺盤，帶來對環境友好的獨特盛宴。頭盤是「吞拿魚他他」，以自家種植的紫蘇油配黃鰭吞拿魚他他伴牛油果蓉及辣椒蛋黃醬，鮮味爆燈。而虎蝦墨西哥夾餅就用上越南虎蝦炮製成天婦羅配娘惹醃菜及蛋黃醬，鹹、甜、酸味道平衡有致。主菜有鱈魚馬賽克卷，的鱈魚肉以紫菜粉包裹，配搭鹹香醬汁，吊出魚鮮滋味；而伴碟的三文魚子和烤番薯、蘆筍、洋葱薄片和小番茄，猶如色彩斑斕的珊瑚礁，賞心悅目又美味。最後是斑蘭意式雪糕，香甜誘人，美味圓滿。