挪威2人女子組合M2M於90年代走紅,憑《Pretty Boy》一曲唱到街知巷聞,可惜於2002年拆夥,去年她們宣布重組。而她們今日宣布將於亞洲開巡迴演唱會,其中一站正是香港。她們將於4月29日假伊利沙伯體育館舉行演唱會。門票將於3月10日早上公開發售。

由Marit Larsen及Marion Raven組成的M2M,於1998年與美國「大西洋唱片公司」簽約,並於同年發行首隻單曲《Don't Say You Love Me》,該曲因成為《寵物小精靈》劇場版的主題曲而走紅,之後她們2000年發行的首張專輯《Shades Of Purple》在全球創下超過200萬張銷量的佳績。其中《Pretty Boy》一曲更奠定M2M的歌壇位置,歌曲當年紅遍亞洲,她們除了特別將歌曲翻唱成國語版回饋台灣粉絲之外,內地組合Mi2亦將歌曲改編成中文版。