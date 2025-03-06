鄧麗欣唔敢諗攞金像女配　讚《破•地獄》梁雍婷做戲用心

藝人鄧麗欣（Stephy）首度入圍香港電影金像獎角逐「最佳女配角獎」，她表示以平常不過的心情面對：「唔可以話唔在意，因為能夠參與已經好開心。」將於3月14-16日假紅館舉行《鄧麗欣STEP by STEPHY演唱會2025》的她，坦言近日將心思全都放在演唱會上，笑言連金像獎宣布入圍名單也忘記，同事提醒才知道自己入圍：「我不敢亦唔想諗太多，大家投我票令我入圍已經好開心。」她坦言今次是純粹幫朋友才為電影特別演出，並未有想過回報：「所以冇主角包袱任我玩，玩到有得入圍係Bonus，因為呢套戲都攞到我想要嘅嘢，就係好玩、大家鍾意同記得個角色，作為演員呢啲先係最重要。」

談到今次對手包括兩位大前輩李琳琳和谷祖琳，以及兩位學院派韋羅莎與梁雍婷，她表示跟谷祖琳合作過很多次，大讚對方近期的演出很有突破，自己一直也很喜歡對方的演出，至於梁雍婷則在2014年合作演出《藍天白雲》時認識，指對方當時仍是少女也很幼嫩，笑稱是看着對方長大：「我之前都講過，當時已經覺得呢個女仔不得了，覺得佢將來一定非常好，依家證明咗畀大家睇，佢每部戲都好認真去做，睇到佢喺《破‧地獄》入面場戲真係好用心。」

她透露未來很想挑戰類似荷里活電影《POOR THINGS》中Emma Stone（愛瑪史東）的瘋癲角色：「自己鍾意虐心嘅角色，我係嗰啲自虐式演員，哈哈！覺得愈難搞、愈麻煩、愈情緒大嘅角色會好好玩。」

談到蜜運中的她，剛與男友度過了第二個情人節，而前度方力申亦剛宣布了已閃婚，問她可有想過跟男友早日拉埋天窗？她指自己一直也記得結婚這事情，笑指大家不用提醒她：「人哋係人哋嘅事，我有我嘅事，我生活好忙，依家滿腦子都係演唱會嘅事。（同男友傾過？）冇呀，冇時間傾，亦唔會心急。」她自認是個隨緣的人，問她會否想生B，不擔心成為高齡產婦？她説：「真係好隨緣，未必一定會生，愈來愈偏向唔生，因為見到幾位Cookies好姊妹好忙，仲忙過做演唱會，哈哈！」她笑言玩別人的小朋友會更開心，已經有很多契仔契女：「就連契孫都有啦，我已變咗契嫲，哈哈！」