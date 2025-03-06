古淖文舉行新歌發布會　獲黃劍文劉威煌站台

《中年好聲音2》冠軍古淖文（German）晚上在新蒲崗舉行《Follow Me》新歌發布會，12位《中年好聲音》戰友包括：譚輝智、黃劍文、劉威煌和顏米羔等為他站台宣傳，現場又有大批古粉（粉絲暱稱）支持，非常熱鬧。German即場指導歌迷學跳MV舞步大搞氣氛。古淖文受訪時稱，對上一次出歌是2019年，相隔6年再出歌心情興奮，覺得是好的開始。他表示與《中2》生一向感情要好，關係如兄弟姊妹一家人般，透露譚輝智和顏米羔原本有工作在身，最後能現身支持感好開心，之後會請食飯答謝。他透露MV的服裝包括最耀眼的Deep V衫全部是私伙，問他為何不穿deep V上陣，他笑言：「今日天氣凍，媽咪叫我一定要着褸，我本身都係愛靚唔愛靚，不介意騷胸肌。」自爆還有一件白色Deep V開到肚臍，預告之後表演一定會穿上。

他直言新歌MV的舞步有點難跳，可能太耐無跳唱，排舞師已遷就他編排。黃劍文鼓勵他再跳勁舞，German講笑說：「佢想跳咋！佢想做跳唱歌手。（你再出Follow系列？）可以考慮，都想朝着呢個方向進發。（心急出下一首歌？ ）都心急嘅，希望可以出多一兩首，因為唔夠快歌，（下首唔使再等6年？ ）會盡量爭取，希望今年完成。」German表示之前跟譚輝智和顏米羔Crossover過，也想與黃劍文合唱Cover，由劍文負責彈吉也不錯。

另外，German也留意到《中3》的黃博勇奪98分創出《中3》新紀錄，但就未能突破古淖文創下的99分，German表示分數屬其次，最緊要參賽者用心去唱，努力鑽研歌曲就能夠打動觀眾。他亦留意張與辰、趙浚承、陳芷盈和劉洋，未考慮去「踢館」，不過也想有機會切磋，望擦出新火花。