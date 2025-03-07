陳喬恩被笑圓潤嬲到出Post發洩　轉頭晒雞子相繼續食

台灣女星陳喬恩去年9月和老公曾偉昌（Alan）補辦婚禮，穿著婚紗的她被大讚多年來一樣美，不過早前她被指發福，粉絲愛她指是「幸福肥」。不過，日前她為央視到南陽拍攝節目《三餐四季》，與主持人馮碩齊吃當地美食，陳喬恩沿途吃不停，大讚當地特有的「新野板麵」好吃Q彈，更大口品嘗牛肉湯，直呼過癮。事後陳喬恩都有PO相於社交網，拿着湯碗、面露笑容的她配文:「吃貨來打卡啦～」

不過照片一出，網民除了指她皮膚依舊緊緻白皙外，亦指她臉頰圓潤了不少，由於評論太多，陳喬恩看到後便直接留言幽默自嘲：「看到網上自己的這張照片～再看看下面的評論～～『美的讓人好安心。』『國泰民安本人。』『自帶喜感。』～～直接說我胖了行吧！」直率的發言獲得一致好評，粉絲們也安慰她「哈哈哈哈哈這叫富態」、「或許不穿高領就沒顯得臉辣麼圓了」、「嬰兒肥，嬰兒肥」。

此外，陳喬恩亦PO了多張雞子的照片，更表示：「對於我愛吃雞佛(雞子)這件事情，每次都會有人非常的驚訝或是驚嚇，有人會大做文章，或用奇妙的口脗來揶揄，每次看到這些大驚小怪的人們都令我啼笑皆非～在我的家鄉，其實這是一到很平常的食物，很多夜市和熱炒店都有這道菜，不過羊睪丸台灣好像沒有，當然不是每個人都喜歡，就像我也不喜歡吃任何水果一樣所以，其實有時候你沒見過，會不會是你的問題呢?親，去看看看世界吧！」