阿Mo大致所有基本運動肌肉都有反應　收看籃球賽為自己打氣

MIRROR演唱會事故中受傷的舞蹈員阿Mo(李啟言)至今仍然留醫,其康復進度有良好進展,並開始再度活躍社交平台。繼早前發文向女友So Ching示愛後,又曾慨嘆因要留院未能親身見證偶像韓團NewJeans來港演出的機會。不過阿Mo不仇寂寞,昨晚他透過手機欣賞藍球賽事,並截圖分享到社交平台,看得興起留言:「So Lucky to be a long time fan of his.....」,看來找到了精神寄托,不少網友留言為他打氣。

而阿Mo父親李盛林牧師,一直透過代禱信交代阿Mo的進展,在今晚(8日)他發出第137封代禱信。李盛林牧師表示當日阿Mo雖然頸椎神經第四節折斷,但「橫膈肌」沒有麻痺,以致不需要依賴呼吸機。而阿MO目前的康復進展,首先感覺神經開始從頸椎第四節慢慢往下,現在大概到第5-6節神經。經歷每天長時間的不放棄操練治療,大致所有基本運動肌肉都有反應。但仍需要24小時身旁有人協助起居飲食,生活和治療。

李盛林牧師透露早期聘請本地專業護理機構照顧阿MO,但發現費用非常昂貴,而且部分護工缺乏責任感與專業知識,無法提供適切照顧,所以最後決定改聘外傭照顧阿MO。而在過去兩年多前後曾騁用過數位,能夠有心嘗試留下來學習的不多。其中有即將合約期滿的,希望她們都能留任,繼續協助照顧他,免去雙方重新適應的困難。其實,掌握了照顧當事患者的需要和技巧,工作比一個家庭傭工更為輕鬆。

代禱信內容如下:

。*李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo)代禱信 137 (20250309) - 「了解阿MO的創傷與治療` 」*

「…你的信救了你,平平安安地回去吧!你的災病痊癒了」 (馬可福音5:25 - 34)

*【經文解釋 (上)】*

1) *一位多年尋求醫治的女仕*,耗盡所有家財,在醫生的手中經歷許多的苦。卻未見病情好轉,反而病勢日益加重。

2) *直到一次機會,她聽見耶穌的事,心中燃起盼望*,便悄悄混在人群中,來到耶穌身後,摸了祂的衣裳,心想:「只要摸著祂的衣裳,我必得醫治。」

*【阿MO在經文中的體驗 (上)】*

1) *面對傳統脊椎創傷,努力尋找可得醫治的門路*,很多的回應都是盡上醫者父母心的心態,盡力而為,沒有把握一定會成功。

2) *感謝神,在等待醫治的過程中,阿MO並未放棄*,而是運用自己在大學所學的創新醫學知識,不斷尋求突破和出路。

*(一) 啟言 (Mo): -「 了解阿MO脊椎的創傷」*

1) *脊椎受創的癱瘓分類*:

a) *單癱或單肢癱瘓 (monoplegia)*:*單一肢體 (一隻手臂或一條腿) 的運動功能完全或部份喪失*。常見於局部神經損傷 (神經病變)、腦皮質小範圍損傷 (如中風、腫瘤) 或脊髓特定節段損傷引發。

b) *偏癱或半身不遂 (hemiplegia)*:*失去身體一側 (左或右) 的運動功能*。常見於中風、腦損傷或神經系統疾病。

c) *雙癱或雙側癱瘓 (diplegia)*:*身體兩側對稱部位的運動功能障礙*。常見於腦麻痺或其他神經系統疾病。雙癱通常影響雙腿,有時上肢也會受影響。

d) *截癱或下身麻痺 (paraplegia)*:因 *胸椎或腰椎部位的脊髓神經損傷*,喪失雙下肢運動及感覺神經功能,可能影響大小便功能。常見於外傷、脊髓炎、腫瘤或先天性神經疾病。

e) *四肢癱瘓或四肢麻痺 (quadriplegia、tetraplegia)*:脊髓高位損傷,*因頸椎受創或中樞神經系統疾病*,導致喪失雙上肢及下肢的運動和感覺功能。

2) *阿MO是屬脊柱高位頸椎骨折導致癱瘓 (quadriplegia 或tetraplegia) – 四肢癱瘓常有的狀況和後果如下*:

a) *因為從高處墜落的巨型屏幕擊中了頸椎第四節骨,引致骨折爆裂*。

b) *頸椎第四節損傷以下的身體部位,喪失運動和感覺功能*。

c) *橫膈肌麻痺、失調或失去效能 (需呼吸機支持),日後更可能依賴呼吸機過活*。

d) *血壓波動,體溫調節障礙*。

e) *受創時的第一個星期是急性期,死亡率極高,易因呼吸衰竭或感染而危及生命。*。

3) *創新治療後可以帶來「像新生般的復原」*:在接受創新治療之先,一定要維持身體各部不萎縮,以致在創新治療時才有機會反應過來。

a) 感謝神,*阿MO在早段的時間可以在創傷下保著身體,渡過最危險的時期*。

i. 雖然頸椎神經第四節折斷,*但「橫膈肌」沒有麻痺*,以致不需要依賴呼吸機;

ii. *早期血壓波動,體溫調節障礙,但經過一段時間卻慢慢回復正常穩定*;

iii. *早期常面對肺炎和尿道炎感染的風險,但事發之後約一年已穩定下來*。

b) *阿MO目前的康復進展*:

i. *感覺神經開始從頸椎第四節慢慢往下*,現在大概到第5-6節神經。

ii. 經歷每天長時間的不放棄操練治療,在神經被刺激的情況下,大致所有基本運動肌肉都有反應*。

iii. *仍需要24小時身旁有人協助起居飲食,生活和治療*。

`

(二) Mo爸媽:【生命經歷體驗分享】- 安排照顧者的困難:

1) 早期聘請本地專業護理機構照顧阿MO,發現費用非常昂貴,且部分護工缺乏責任感與專業知識,無法提供適切照顧,*所以最後決定改聘外傭照顧阿MO*。

2) 過去兩年多前後曾騁用過數位,能夠有心嘗試留下來學習的不多。請為照顧阿MO現時的工人姐姐禱告,其中有即將合約期滿的,希望她們都能留任,繼續協助照顧他,免去雙方重新適應的困難。其實,掌握了照顧當事患者的需要和技巧,工作比一個家庭傭工更為輕鬆。