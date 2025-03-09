姚焯菲聞取代炎明熹　一針見血：係咪話我攞咗佢工作？

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）昨晚為慈善演出，Chantel自從由新西蘭返港後工作不斷，被指跟炎明熹（Gigi）角色調換，Chantel直接問：「係咪話我攞咗Gigi工作？」她續稱大家有不同計劃，希望入大學前努力工作，暫時工作編排至3月底，會陸續增加，預計9月便入大學。

Windy剛渡過了19歲生日，原本相約After Class一起吃生日飯，惜至今仍未能夾到日期，Chantel表示因各有各忙，時間很難遷就，無奈表示永遠不齊人，但直言好期待4個人相聚及一起表演。Windy笑言現在定下明年20歲再約生日飯：「我去食茶餐廳都可以。」

同場的陳曉東（東東）透露明天將返回北京，準備四月在佛山舉行的演唱會，之後再巡迴去其他地方，直言也擔心染病影響演出，平日會佩戴口罩，但試過口罩引致嘴唇敏感不適。東東表示對自己要求很高，演唱會前會加緊排舞及鍛鍊體能，另外提到擔任《中年好聲音3》的評審，原本只做兩集，因觀眾反應不錯添食多兩集，他表示：「網民覺得我幾百厭又生鬼，自己幾喜歡張與晨、陳芷盈和黃博，有機會都想同佢哋合作吓。」