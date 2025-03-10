趙麗穎新戲演更新人士　狠毆監獄室友眼神凌厲

陸劇女神趙麗穎近年涉足電影圈，接連演出《第二十條》、《浴火之路》及《喬妍的心事》等嬴盡口碑。而其主演馮小剛新片《向陽花》已定檔4月4日，今次角色完全巔覆了她平日的斯文溫婉形象，戲中她負責演釋一名出獄後處處碰壁的「大家姐」，最新預告近日曝光，5小時內流量已衝破千萬，引起熱話。

短短的預告片中，趙麗穎先於監獄內狠毆同倉友，只見她眼神凌厲狠毒，揍著比她高大很多的室友絲毫未見懼色，還發狠猛甩對方耳光。及後交代刑期出獄的她於工廠開始工作，男主管去翻她宿舍床位怒吼：「這是甚麼？你隱瞞了你罪犯的身份！」飽受屈辱的趙麗穎，卻對著女同事脫衣、眼神平靜回應：「給你搜囉。」鏡頭再轉趙麗穎眼神絕望、髮絲凌亂地怒喊：「老娘是從大牢裏出來的，你不弄死我們，我就捅死你！」隨後與一名男子扭打一團，多場演出都入型入格，演技獲不少網民稱許。

據悉，《向》片描述女主角趙麗穎為了幫女兒購買價值20萬的人工電子耳，決定鋌而走險，卻因此被判入獄，這段經歷讓她認識了一群志同道合的獄友，大家都不願意向生活挫折認輸，面對命運的無情挑戰，彼此支持鼓勵。外界認為今次是馮小剛為她度身訂造角色，一切衝着獲獎而來。