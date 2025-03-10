任達華新片再度揚威海外　與龔慈恩到戲院謝票

影帝任達華與龔慈恩主演的電影《紅豆》，繼早前獲2024中美電影節「金天使獎」，以及2024倫敦東亞電影節閉幕電影等榮譽後，近日公布獲選入第28屆索諾瑪國際電影節，並會在影視節中放映。日前導演鄒穎聯同任達華、龔慈恩趁38婦女節出動到不同戲院謝票，與觀眾們互動，任達華說：「甜品有很多，但我覺得紅豆沙應該去得更遠，去世界各地更多地方，畀大家除咗欣賞美食之外，更欣賞到呢部充滿感情嘅電影。」他笑言很多觀眾看完影之前或之後，真的會去吃紅豆沙：「大家應該將這份甜放喺心中，令人與人之間維繫得更好。」

有現場觀眾問任達華，為何在戲中對女兒如此大仇口？龔慈恩解釋：「佢係大男人，唔係大仇口。」任達華指潮州籍男仔好顧家庭，但是頗大男人，是傳統重男輕女：「如果生第一個係女，辛苦了，第二個係女，辛苦了，第三係女，辛苦了，以前屋企都希望有個男仔幫到家庭，佢哋廿四小時不停工作，不停照顧家庭，只係唔識用口講愛。」

另外，同片的盧慧敏（Amy Lo）昨日（9日）亦與導演結伴謝票，現場觀眾除了讚賞電影劇本好，亦有觀眾直接讚賞Amy將角色演繹得好，令觀眾留下美好印象。