《破‧地獄》威到盡！許冠文衛詩雅奪影帝后

香港電影導演會今晚舉行周年晚宴暨年度頒獎典禮，現場筵開35席，星光熠熠。到場的有擔任頒獎嘉賓的周潤發、任達華、古天樂、惠英紅等，還有今年金像獎獲提名的候選人衛詩雅、林峯、談善言、朱栢康、鍾雪瑩、梁雍婷等，而每年此頒獎禮頒發的獎項都成之後金像獎的指標，今晚英皇電影《破‧地獄》的男女主角許冠文及衛詩雅分別奪得「最佳男主角」及「最佳女主角」獎項，本來已被看高一線的他們，頓時打了一支強心針，寄望於金像獎頒獎禮上再下一城。

今晚奪得「最佳女主角」由衛詩雅於任達華手中接過獎項，她一上台任達華即佢她「喊咗先」，之後衛詩雅哽咽說：「多謝導演會，多謝英皇電影、英皇娛樂、同埋《破·地獄》團隊，多謝『爸爸』許冠文，多謝『阿哥』朱栢康，多謝台前幕後，係你哋嘅努力，先至成就咗咁好嘅角色。多謝我入行17年以嚟曾經用過我嘅導演同工作人員，我覺得自己係一個好幸運嘅人，就係你哋嘅提點，先可以成就今日嘅我。呢度好多導演都未合作過，希望不久嘅將來有機會同大家合作，我會繼續做一個謙卑嘅好演員，容許我喺度再次介紹自己，我係演員·衛詩雅。」至於許冠文則由惠英紅頒發獎項，二人同於第一屆「香港電影金像獎」分別奪得影帝、影后殊榮，相當有意義。許冠文謂：「43年以來首次有電影公司搵我拍部播放由頭喊到落尾嘅電影，一啲喜劇元素都冇，即係叫我去拍《哪吒》咁樣，好高難度，我一啲信心都冇，惟有搏一搏，依家即係我博成功咗啦！拍完呢套戲，令我明白人始終要落車，最緊要欣賞沿途嘅風景，呢個道理成為咗我拍呢套戲嘅思維同感受。依家能夠得到呢個獎，就係沿途最美嘅風光之一。」

朱栢康亦憑《破‧地獄》奪得「最佳男配角」，全場掌聲雷動，他由姜大衞手上接過獎項時，現土有人大叫：「頂住唔好喊呀！」點知朱栢康即喊了出來，然後謂：「呢個獎好特別，喺我人生大部分時間都要取悅導演，依家得到各位導演愛戴係件非常非常榮幸嘅事。多謝英皇電影及楊生（楊受成）、多謝《破·地獄》台前幕後，多謝許冠文、衛詩雅等拍檔，冇佢哋咁完美、咁精湛嘅演出，我冇咁好嘅發揮。」而女配角則由谷祖琳奪得。導演王家衛亦獲頒「榮譽大獎」，不過他沒有到場，只有拍片支持。古天樂則頒發「新進導演」獎給電影《久別重逢》的導演梁禮彥。周潤發亦頒了「執委會特別獎」，由電影《香港四徑大步走》導演Robin Lee奪得，發哥即場揸機跟他Selfie。而「最佳電影」由《九龍城寨之圍城》奪得，導演鄭保瑞亦奪得「最佳導演」獎項，戲中演員古天樂、張文傑及洪金寶上台合照同賀。

至於剪短髮的梁雍婷超性感上陣，她表示：「因為之前拍戲所以『落髮』，嚟緊都會開始留番長髮嘞，今晚性感都係想短髮試新嘢。」