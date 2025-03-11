愛得癲狂！安祖蓮娜祖莉與前夫交換血自製吊墜掛身

荷里活安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）自從成為人母後修心養性作出360度轉變，但曾幾何時安祖蓮娜愛得瘋狂，曾用自己的鮮血來留住男人的心！

安祖蓮娜以往敢愛敢恨，與首任老公英國男星鍾尼李米拿（Jonny Lee Miller）愛得死去活來，1995年她因拍攝電影《忽然奪網》（Hackers）而與鍾尼邂逅並繼而撻着，拍拖1年後即為夫婦，當年她們結婚時她沒有穿傳統婚紗出嫁，她竟然穿上白色T恤與塑膠褲，而她更用自己鮮血在白T恤上寫上老公的名字。雖然愛得癲狂，但最終2人的婚姻只能維持了3年便離婚。

安祖蓮娜與鍾尼離婚後即與比她大20年的另一男星比利卜科頓（Billy Bob Thornton）因拍攝電影《空中塞車》（Pushing Tin）而搭上，安祖蓮娜與比利之間最多人談論與最大爭議就是為紀錄她們的偉大愛情而互相戴上載住對方血液的吊墜頸鍊。不過好景不常，最終她們離婚收場。

安祖蓮娜祖莉曾是同性戀者？！

安祖蓮娜經歷了3段婚姻，而在第1段婚姻之前她曾與日裔模特兒Jenny Shimizu因拍戲而撻着。她因拍攝電影《Foxfire》而與Jenny邂逅並擦出愛火花。安祖蓮娜曾直言與Jenny一見鍾情，更表示如果當時沒有認識鍾尼的話，她必然會選擇和Jenny結婚。據知安祖蓮娜後來與鍾尼離婚後再與Jenny復合，但最終仍是分手收場。